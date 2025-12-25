Магія Різдва у деталях: українські зірки назвали традиції, без яких не уявляють свята

У шаленому графіку робочих днів є речі, які кожна людина береже по-особливому – це традиції. І на це не впливає статус чи популярність. Сьогодні ми святкуємо Різдво – це свято передусім про родину, пам'ять та зв'язок із домом. Навіть у складні часи є ті звички, від яких не відмовишся за жодних обставин.

Українські співаки, ведучі та актори розповіли про свої різдвяні традиції для 24 Каналу. Вони зізналися про те, що для них є незмінним у святкові дні: кутя за фірмовим рецептом, поїздка до рідних чи просто вечеря у колі близьких.

Цікаво Українські зірки показали архівні святкові фото: як знаменитості виглядали у дитинстві

Наталка Денисенко

Акторка зізналась, що в її сім'ї є унікальна традиція. 25 грудня – не лише Різдво, але й День народження її мами. Тому це подвійне свято – і релігійне, і сімейне. Щороку Наталка не пропускає можливості провести цей день разом з близькими.

Це час, коли я відкладаю роботу й повністю занурююсь у тепло родини: готую подарунки заздалегідь, створюю святковий настрій і найбільше радію, коли бачу щасливі очі свого сина Андрійка. Для мене це – найцінніша традиція,

– поділилась Наталка Денисенко.

Нікіта Кісельов

Співак розповів: щороку він їздить до бабусі в Черкаси, де за столом збирається вся родина. Вони готують кутю за улюбленим маминим рецептом. Лише так свято відчувається по-справжньому.

Саме ці прості сімейні моменти роблять Різдво таким важливим для мене. Тому традиція, яку я ніколи не пропускаю, – це поїздка в Черкаси, де кожен куточок для мене наповнений святковим теплом,

– поділився Нікіта Кісельов.

Аліна Пухальська

Сомельє поділилась, що незмінним залишається те, що вона завжди приїздить до бабусі у Кривий Ріг. Разом вони готують, дивляться старі фото та згадують різні історії. Це домашній затишок, який не схожий ні на що інше. Такі моменти, як каже Аліна, створюють настрій і нагадують про важливе.

І, звісно, ми завжди їмо кутю – це обов'язкова частина наших свят. Мені дійсно хотілося б, аби в майбутньому для своїх дітей, а там і онуків, я створила такі моменти щастя, продовжила традиції та започаткувала свої власні. Що б не відбувалося в житті, це дійсно магічний період,

– розповіла Аліна Пухальська.

Назар Задніпровський

Актор серіалів "Будиночок на щастя" та "Любов, як вона є" не приховує, що кутя – його улюблена різдвяна страва. Він разом з дружиною їздить до кумів. Пари обмінюються стравами, рецептами та просто гарно проводять час. Однак через війну таких моментів стало менше, саме тому вони зараз такі цінні.

Різдвяне щастя – це коли всі живі. Пригадую, як ми збирались у бабусі. Чим більше людей за столом, чим більше живих родичів – тим щасливіше момент. Потім ти дорослішаєш, з'являється власна сім'я. Але за минулим – за тими роками, коли дітки були маленькі, а бабусі й теща були живі – я дуже сумую. Саме тоді були найщасливіші свята. Для мене мірило щастя – це кількість рідних людей за одним столом,

– вважає Назар Задніпровський.

VLADA K

Найголовніша різдвяна традиція співачки – це вечеря з родиною. У її сім'ї заведено готувати 12 страв, запалювати свічку, згадувати тих, кого більше немає в живих.

Ще я ніколи не пропускаю момент, коли всі загадують бажання під час першої зірки. Це магія. Я завжди вірю, що саме у цю мить десь там усе точно чується. І, звісно, колядки! У дитинстві я ходила колядувати, зараз більше слухаю, але цей звук, як дзвіночок на серці,

– поділилась VLADA K.

Яна Моріс

Акторка зізналась, що її найважливіша деталь Різдва – це кутя. Для неї це не просто обожнювана страва, а теплі спогади про родину і бабусь. У цьому смаку – дитинство, різдвяна магія та відчуття дому.

Ще одна незмінна традиція для мене – запалені свічки на столі. Вони символізують світло, мир і те внутрішнє родинне тепло, яке гріє, навіть коли не всі поруч. І, звичайно, Святвечір із тихим очікуванням першої зірки. Момент, коли вона з'являється, для мене завжди про народження світла, про новий початок і про те, що дива все ще можуть відбуватися,

– розповіла Яна Моріс.

Олексій Комаровський

Режисер зізнався, що не уявляє святкових днів без скрипучого снігу під ногами, ялинок, гір та каміну.

У дитинстві ми з батьками завжди зустрічали свята в Карпатах: Яблуниця, Славське, Драгобрат, Яремче. Я з малечку катаюся на гірських лижах, і для мене новорічно-різдвяний настрій назавжди пов'язаний із горами та лижами,

– розповів Олексій Комаровський.

Павло Текучев

Для актора найважливіша різдвяна традиція – прикрашання дому та наряджання ялинки. У дитинстві у нього завжди був один особливий вечір напередодні Різдва чи Нового року, коли вся сім'я збиралась разом заради цього ритуалу.

Я особливо любив бавитися з гірляндами: брав багато скотчу й розвішував їх на сходах, стінах та навіть на стелі. Вигадував свої візерунки й композиції – це була моя улюблена новорічна розвага. З часом ця традиція перейшла і в мою власну сім'ю,

– розповів Павло Текучев.