Різниця у віці 20 років: історія кохання В'ячеслава Довженка та його нареченої Світлани

Днями український актор В'ячеслав Довженко публічно оголосив про заручини з коханою. Нареченою чоловіка стала художниця по костюмах Світлана, яка молодша за нього на 20 років.

В'ячеслав та Світлана поспілкувалися з журналісткою OBOZ.UA за лаштунками прем'єри українського романтичного фентезі "Мавка. Справжній міф", яка відбулась у Палаці "України". Вони розповіли свою історію кохання.

До слова Зірка "Кіборгів" В'ячеслав Довженко одружується вдруге

Як починалися стосунки В'ячеслава та Світлани?

В'ячеслав та Світлана познайомилися приблизно 7 – 8 років тому на зйомках одного проєкту, проте лише трохи поспілкувалися. Уже під час повномасштабного вторгнення вони знову зустрілися в театрі.

На той момент Славко вже не був одружений, жив сам. Я теж була у своєму етапі переосмислення. І от уже третій рік ми разом. Живемо, підтримуємо одне одного, будуємо стосунки,

– розповіла Світлана.

Для довідки! В'ячеслав Довженко близько 17 років перебував у шлюбі з акторкою Ксенією Баша. Вони виховують двох синів: Василя та Івана. Подружжя розлучилось у 2018 році.

Обраниця Довженка зізналась, що дуже боялася спільного побуту. Однак період "притирання" пройшов добре. Світлана також зазначила, що вона активна, а В'ячеслав – спокійніший, що допомагає у стосунках.

Я його трохи "підіймаю" – у хорошому сенсі, витягую в події, в рух. А він мене заземлює, коли надто розганяюся. Мені здається, ми зійшлися саме тому, що різні. Не однакові – і добре. Бо якби обоє були однаково імпульсивні або однаково спокійні, було б складніше,

– пояснила жінка.

В'ячеслав Довженко з нареченою / Фото FILM.UA

Які у Світлани стосунки з родичами та дітьми Довженка?

Світлана поділилась, що батько нормально відреагував на те, що вона почала зустрічатись зі старшим чоловіком, адже у нього з дружиною теж велика різниця у віці. А от мама хвилювалась, адже рік тому втратила коханого, тож боїться, щоб донька не зіткнулась з подібним болем.

Але загалом вони прийняли Славу чудово. Родичі Слави? Все добре. Ми досить часто їздимо до них у Дніпро. Мене прийняли тепло, немає відчуття, що я "у гостях",

– зазначила художниця по костюмах.

В обраниці Довженка склалися чудові стосунки й з його синами. Вони дружать. Василь одразу добре сприйняв Світлану – жінка не відчувала холоду чи настороженості.

Ми дуже швидко знайшли спільну мову – і з того моменту воно якось природно пішло. Я не мачуха і не хочу нею бути. Я подружка. Іван уже дорослий, у нього своє життя. Ми рідко бачимося, але раз на місяць він приходить до нас у гості. І це зазвичай теплі вечори. Але з Васею, все ж таки, в мене ближчі стосунки,

– поділилась наречена Довженка.

В'ячеслав Довженко з ексдружиною і синами / Скриншот з інстаграму

Коли планують весілля та як пройшло освідчення?

В'ячеслав та Світлана планують зіграти весілля наприкінці літа, коли буде тепліше. Закохані хочуть влаштувати приватне святкування, у колі родичів і друзів.

Довженко освідчився коханій у другу річницю їхніх стосунків. Актор хотів зробити сюрприз.

І я справді нічого не знала. Але, чесно кажучи, відчувала. Було таке передчуття, що саме сьогодні щось трапиться. Все одно вирішила вдавати, ніби це повна несподіванка, щоб момент залишався емоційним,

– пригадала Світлана.

Світлана не сумнівалась, коли казала коханому "так". За її словами, вони впевнені, що хочуть бути разом.

Чи знайома Світлана з колишньою дружиною Довженка?

Нова обраниця В'ячеслава Довженка знайома з його колишньою дружиною – Ксенією Башею. Нещодавно акторка святкувала день народження, тож пара навіть підготувала для неї подарунок.

В'ячеслав Довженко з ексдружиною / Фото "Караван історій"

Наразі В'ячеслав та Світлана орендують квартиру, але будуть переїжджати у власне житло. Також закохані хочуть дітей. "Плануємо, але без конкретних дат у календарі", – зізналась наречена Довженка.