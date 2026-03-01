Різниця у віці 20 років: історія кохання В'ячеслава Довженка та його нареченої Світлани
- Актор В'ячеслав Довженко оголосив про заручини з художницею по костюмах Світланою, яка на 20 років молодша за нього.
- Пара планує весілля наприкінці літа та хоче дітей, але поки без конкретних дат у календарі.
Днями український актор В'ячеслав Довженко публічно оголосив про заручини з коханою. Нареченою чоловіка стала художниця по костюмах Світлана, яка молодша за нього на 20 років.
В'ячеслав та Світлана поспілкувалися з журналісткою OBOZ.UA за лаштунками прем'єри українського романтичного фентезі "Мавка. Справжній міф", яка відбулась у Палаці "України". Вони розповіли свою історію кохання.
Як починалися стосунки В'ячеслава та Світлани?
В'ячеслав та Світлана познайомилися приблизно 7 – 8 років тому на зйомках одного проєкту, проте лише трохи поспілкувалися. Уже під час повномасштабного вторгнення вони знову зустрілися в театрі.
На той момент Славко вже не був одружений, жив сам. Я теж була у своєму етапі переосмислення. І от уже третій рік ми разом. Живемо, підтримуємо одне одного, будуємо стосунки,
– розповіла Світлана.
Для довідки! В'ячеслав Довженко близько 17 років перебував у шлюбі з акторкою Ксенією Баша. Вони виховують двох синів: Василя та Івана. Подружжя розлучилось у 2018 році.
Обраниця Довженка зізналась, що дуже боялася спільного побуту. Однак період "притирання" пройшов добре. Світлана також зазначила, що вона активна, а В'ячеслав – спокійніший, що допомагає у стосунках.
Я його трохи "підіймаю" – у хорошому сенсі, витягую в події, в рух. А він мене заземлює, коли надто розганяюся. Мені здається, ми зійшлися саме тому, що різні. Не однакові – і добре. Бо якби обоє були однаково імпульсивні або однаково спокійні, було б складніше,
– пояснила жінка.
Які у Світлани стосунки з родичами та дітьми Довженка?
Світлана поділилась, що батько нормально відреагував на те, що вона почала зустрічатись зі старшим чоловіком, адже у нього з дружиною теж велика різниця у віці. А от мама хвилювалась, адже рік тому втратила коханого, тож боїться, щоб донька не зіткнулась з подібним болем.
Але загалом вони прийняли Славу чудово. Родичі Слави? Все добре. Ми досить часто їздимо до них у Дніпро. Мене прийняли тепло, немає відчуття, що я "у гостях",
– зазначила художниця по костюмах.
В обраниці Довженка склалися чудові стосунки й з його синами. Вони дружать. Василь одразу добре сприйняв Світлану – жінка не відчувала холоду чи настороженості.
Ми дуже швидко знайшли спільну мову – і з того моменту воно якось природно пішло. Я не мачуха і не хочу нею бути. Я подружка. Іван уже дорослий, у нього своє життя. Ми рідко бачимося, але раз на місяць він приходить до нас у гості. І це зазвичай теплі вечори. Але з Васею, все ж таки, в мене ближчі стосунки,
– поділилась наречена Довженка.
Коли планують весілля та як пройшло освідчення?
В'ячеслав та Світлана планують зіграти весілля наприкінці літа, коли буде тепліше. Закохані хочуть влаштувати приватне святкування, у колі родичів і друзів.
Довженко освідчився коханій у другу річницю їхніх стосунків. Актор хотів зробити сюрприз.
І я справді нічого не знала. Але, чесно кажучи, відчувала. Було таке передчуття, що саме сьогодні щось трапиться. Все одно вирішила вдавати, ніби це повна несподіванка, щоб момент залишався емоційним,
– пригадала Світлана.
Світлана не сумнівалась, коли казала коханому "так". За її словами, вони впевнені, що хочуть бути разом.
Чи знайома Світлана з колишньою дружиною Довженка?
Нова обраниця В'ячеслава Довженка знайома з його колишньою дружиною – Ксенією Башею. Нещодавно акторка святкувала день народження, тож пара навіть підготувала для неї подарунок.
Наразі В'ячеслав та Світлана орендують квартиру, але будуть переїжджати у власне житло. Також закохані хочуть дітей. "Плануємо, але без конкретних дат у календарі", – зізналась наречена Довженка.