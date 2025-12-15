Підозрюють у вбивстві батьків: заарештували сина знаменитого режисера Роба Райнера
- Сина відомого режисера Роба Райнера, Ніка, заарештували за підозрою у вбивстві батьків, Роба та Мішель Райнер.
- Тіла подружжя були знайдені з перерізаним горлом в їхньому будинку без ознак проникнення ззовні.
У вбивстві американського актора й режисера Роба Райнера і його дружини Мішель підозрюють їхнього сина Ніка.
За даними іноземних ЗМІ, поліція вже затримала чоловіка. Пише 24 Канал з посиланням на видання Page Six.
32-річний Нік Райнер наразі утримується у в'язниці Parker Center у Лос-Анджелесі. Застава встановлена у розмірі 4 мільйони доларів. За даними правоохоронних органів, як пише Los Angeles Times, чоловіка взяли під варту о 21:15 неділі та офіційно зареєстрували о 5:04 ранку.
Як відомо, у юності Нік Райнер мав проблеми з наркотиками. Про це він у 2016 році розповідав в інтерв'ю виданню People. Вперше його відправили до реабілітаційного центру у 15 років. Після відмови повертатися до реабілітації хлопець деякий час був жив у притулках та просто на вулицях. Згодом Нік нібито подолав залежність і навіть зняв разом з батьком напівавтобіографічний фільм "Бути Чарлі" про залежність та одужання.
Що відомо про смерть Роба Райнера і його дружини?
- 78-річного режисера та його 68-річну дружину Мішель знайшли мертвими у неділю в їхньому будинку в Лос-Анджелесі.
- Тіла батьків виявила їхня донька Ромі. За інформацією The New York Post, подружжя знайшли з перерізаним горлом.
Для довідки! Окрім Ніка та Ромі, в Роба та Мішель ще був спільний син Джейк. Крім того, у Райнера є прийомна дочка Трейсі від першого шлюбу з Пенні Маршалл.
- Джерела в правоохоронних органах повідомили Los Angeles Times, що жодних ознак проникнення в будинок ззовні не було.