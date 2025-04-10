"Зворотний бік ідеальної фігури": Роббі Вільямс шокував зізнанням про рідкісну хворобу
- Роббі Вільямс захворів на цингу через дефіцит вітаміну С після вживання препаратів для зниження апетиту.
- Співак також зізнався, що страждає на дисморфію тіла, психологічний розлад, що впливає на сприйняття власної зовнішності.
Британський співак Роббі Вільямс підхопив "хворобу піратів". Він детально розповів, як це сталося.
Крім того, артист зізнався, що має психологічний розлад. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання The Mirror.
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Як виявилося, Роббі Вільямс захворів на цингу після вживання препаратів для зниження апетиту. Після того, як співак схуднув на 12 кілограмів, його організм зазнав серйозного дефіциту вітаміну С.
Я перестав нормально харчуватися і не отримував необхідних поживних речовин. У мене був такий дефіцит вітаміну С, що лікарі діагностували цингу,
– розповів Вільямс, називаючи свій стан "хворобою піратів 17 століття".
Для довідки! При цинзі можуть проявлятися такі симптоми як втома, кровоточивість ясен, біль у м'язах, висипи, проблеми із зубами та порушення роботи серця.
До того ж з'ясувалося, що у співака є дисморфія тіла – це психологічний розлад, при якому людина має викривлене сприйняття власної зовнішності, що може призводити до крайніх методів зміни тіла та загрожувати здоров'ю. З огляду на цей свій стан, Роббі сприймав тривогу близьких щодо його надмірної худорлявості як підтвердження свого успіху в досягненні "тіла мрії".
Зауважимо, днями про проблеми зі здоров'ям також розповіла Меган Маркл. Герцогиня Сассекська розкрила діагноз, який їй поставили після пологів.