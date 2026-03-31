Росіянин цинічно вкрав хіт DREVO: команда українського співака вже відреагувала

У березні 2026 року російський співак R. Riccardo презентував трек "Потанцуй со мной", який звучить дуже схоже на "Енкарапісту" DREVO.

Команда українського артиста вперше прокоментувала цей інцидент виданню РБК-Україна.

Виявляється, продюсер DREVO Михайло Шиян і лейбл Sound United вже подали скаргу дистриб'юторам, щоб розібратися з порушенням. Вони очікують, що спірну пісню найближчим часом видалять з музичних платформ.

Росіяни вирили навколо своєї території правовий рів, протягнувши через який об'єкти інтелектуальної власності, можна безкарно плювати в обличчя цивілізованому світу. Але ми їм це не спустимо. На кожному концерті DREVO ми збираємо великі кошти на підтримку ЗСУ, щоб знищувати ворога на полі бою. І тут ми також розберемось з цими крадіями. Плагіат не знає кордонів і має бути покараний. Такі "танці" повинні завершуватися падінням в оркестрову яму,

– наголосив продюсер артиста.

Зауважимо, що "Енкарапіста" DREVO вийшла в грудні 2025 року. Кліп на ютуб-каналі співака зібрав вже понад 16 мільйонів переглядів.

Що відомо про DREVO?