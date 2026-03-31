Росіянин цинічно вкрав хіт DREVO: команда українського співака вже відреагувала
- Російський співак R. Riccardo презентував пісню, схожу на трек "Енкарапіста" DREVO, що викликало обурення команди українського артиста.
- Продюсер DREVO Михайло Шиян та лейбл Sound United подали скаргу дистриб'юторам, щоб видалити плагіат з музичних платформ.
У березні 2026 року російський співак R. Riccardo презентував трек "Потанцуй со мной", який звучить дуже схоже на "Енкарапісту" DREVO.
Команда українського артиста вперше прокоментувала цей інцидент виданню РБК-Україна.
Не пропустіть Це крик душі, – діти Степана Гіги випустили щиру пісню-присвяту батькові
Виявляється, продюсер DREVO Михайло Шиян і лейбл Sound United вже подали скаргу дистриб'юторам, щоб розібратися з порушенням. Вони очікують, що спірну пісню найближчим часом видалять з музичних платформ.
Росіяни вирили навколо своєї території правовий рів, протягнувши через який об'єкти інтелектуальної власності, можна безкарно плювати в обличчя цивілізованому світу. Але ми їм це не спустимо. На кожному концерті DREVO ми збираємо великі кошти на підтримку ЗСУ, щоб знищувати ворога на полі бою. І тут ми також розберемось з цими крадіями. Плагіат не знає кордонів і має бути покараний. Такі "танці" повинні завершуватися падінням в оркестрову яму,
– наголосив продюсер артиста.
Зауважимо, що "Енкарапіста" DREVO вийшла в грудні 2025 року. Кліп на ютуб-каналі співака зібрав вже понад 16 мільйонів переглядів.
Що відомо про DREVO?
- Під сценічним ім'ям DREVO виступає 24-річний музикант Максим Дерев'янчук, родом із міста Вараш на Рівненщині.
- У 2025 році артист здобув перемогу на музичній премії Muzvar Awards у номінації "Найкращі нові імена поп-музики".
- Серед його популярних робіт – трек "Самолітом", "Де би де би", фіт з Олександром Усиком "Терпи, козак" та інші.
- У 2023 році DREVO вперше спробував свої сили в Нацвідборі на Євробачення з піснею Life in Reverse. Композиція увійшла до лонг-листа, однак до фіналу артист не дійшов. Уже наступного року він повернувся на конкурс і виступив у фіналі з треком Endless Chain, де посів дев'яте місце. Тоді перемогу здобули alyona alyona та Jerry Heil із піснею Teresa & Maria.
- Справжній прорив у кар'єрі музиканта стався у 2025 році після виходу треку "Смарагдове небо". Кліп на цю пісню зібрав понад 45 мільйонів переглядів на ютубі, а сама композиція отримала нагороду як найкраща нова пісня на Muzvar Awards.
- Про особисте життя Максим говорить нечасто. Відомо, що зі своєю коханою Яною він знайомий ще з дитинства, адже вони виросли в одному місті. Стосунки пара почала після закінчення дівчиною школи. Цікаво, що саме Яна придумала перші рядки "Смарагдового неба" та надихнула артиста на створення пісні. У лютому цього року DREVO освідчився дівчині.