Поплатився за плагіат: пісню росіянина, який скопіював DREVO, заблокували
- Російського співака R. Riccardo звинуватили у плагіаті треку "Енкарапіста" українського артиста DREVO.
- Пісню тепер заблоковано на міжнародних платформах.
Наприкінці березня стало відомо, що російський співак R. Riccardo вкрав хіт українського артиста DREVO. Росіянин сплагіатив трек "Енкарапіста", що одразу помітили представники українського музиканта.
Після цього продюсер DREVO Михайло Шиян і лейбл Sound United подали скаргу до дистриб'юторів. Тепер історія отримала продовження. Про це повідомила пресслужба співака в коментарі РБК-Україна.
Виявилося, що після звернень команди DREVO композицію R. Riccardo "Потанцуй со мной" заблокували на міжнародних цифрових платформах.
Водночас продюсер DREVO Михайло Шиян пояснив, що довести порушення в цій справі було непросто, адже йдеться не лише про суміжні права, а й про авторське право на мелодію. Суміжні права стосуються використання конкретного запису пісні (фонограми). Такі випадки зазвичай легше довести, бо на стримінгових платформах працюють автоматичні системи, які знаходять і блокують несанкціоноване використання фонограми.
У випадку з R. Riccardo йдеться про те, що була запозичена саме мелодія – послідовність нот, а-от запис створили заново: з іншим текстом, вокалом і аранжуванням.
Це вже не відстежується цифровими роботами, а потребує повноцінного розгляду справи.
До того ж, коли мова йде про крадіжку в іншій країні, не в країні автора чи правовласника, має бути застосоване іноземне законодавство про захист авторського права. Потрібно пройти весь шлях – від фіксації порушення і подачі скарг до комунікації з платформами або навіть жорстких юридичних дій,
– пояснили в команді DREVO.
Що відомо про інцидент з плагіатом пісні DREVO?
- За словами команди артиста, російський виконавець повністю повторив мелодію треку "Енкарапіста" – від першої до останньої ноти.
- У лейблі Sound United розповіли, що про це порушення вперше дізналися із соцмереж.
- Після офіційного релізу пісні "Потанцуй со мной" стало зрозуміло, що може йтися про порушення авторських прав. Тож команда почала діяти, і зрештою ситуацію вдалося вирішити.