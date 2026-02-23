Зруйновані та понівечені домівки: українські зірки, житло яких постраждало через атаки Росії

Вночі 22 лютого російські загарбники укотре атакували цивільні об'єкти в Україні. Лише в Київській області пошкодили понад 100 осель – приватних будинків та квартирах у багатоповерхівках. Водночас ця цифра може бути не остаточною.

За 4 роки повномасштабного вторгнення окупанти знищили сотні та пошкодили тисячі домівок українців. Через обстріли постраждало чимало помешкань українських знаменитостей, пише 24 Канал.

До слова Земфіра, яка фінансує війну, призупинала кар'єру через українські прапори на концертах

Володимир Остапчук та Христина Горняк

Уночі 22 лютого від обстрілів постраждав будинок Володимира Остапчука та його колишньої дружини, Христини Горняк. Він розташований у котеджному містечку "Золоче" в селі Вишеньки на Київщині. Експодружжя планувало продати цей дім та розділити кошти. Поліція вже зафіксувала всі пошкодження.

Мені дуже сумно, але нічого не можу змінити. Тільки приймати наслідки. У нашому котеджному містечку всі живі, люди – найцінніше. Будинок не бачила, але кажуть, постраждав сильно. Значить ця історія мала мати таке завершення,

– прокоментувала Христина Горняк.



Будинок Володимира Остапчука / Фото з телеграму Катерини Остапчук

Додамо, що на тлі цих новин конфлікт між Христиною Горняк та Катериною Остапчук знову набрав обертів. Зокрема, дружина шоумена зробила різку заяву.

VARASH

Не тільки будинок Остапчука постраждав 22 лютого. Хіп-хоп артист Володимир Заколодяжний розповів, що його дім повністю зруйновано внаслідок російського обстрілу.

Місце, де були спогади, дитячий сміх, родинні вечори – перетворилося на руїни,

– зізнався артист.

Усі рідні співака живі, але зазнали поранень. Зараз вони перебувають у лікарні. Надалі їх чекають операції, відновлення та реабілітація.

Олексій Гончаренко

Вночі 3 лютого російський дрон прилетів у багатоповерхівку в столиці. Постраждала квартира Олексія Гончаренка – українського продюсера. Дрон потрапив у квартиру на поверсі вище. Але після вибуху почалась пожежа, яка поширилась вниз та знищила помешкання Олексія. На щастя, на той момент його не було вдома.

Квартира Олексія Гончаренка після прильоту: відео

Тарас та Олена Тополі

Улітку 2025 року російська ракета пошкодила квартиру, яка належала Тарасу й Олені Тополі. Вибуховою хвилею вигнуло і вирвало з замків броньовані двері, стіни частково зруйновані, всередині все розтрощило. Пряме влучання сталося у сусідній будинок. На щастя, ніхто з сім'ї співаків не постраждав.



Квартира Тараса та Олени Тополі / Фото з фейсбуку Тараса Тополі

На ремонт квартири пішло кілька місяців та близько 2 мільйонів гривень. Та зараз Тарас та Олена Тополі не живуть разом – вкінці 2025 року пара повідомила про розлучення.

Чиї ще помешкання постраждали за останні роки?

За 4 роки повномасштабного вторгнення зруйновані та пошкоджені не тільки ці помешкання. Упродовж великої війни десятки українських зірок, музикантів, акторів, артистів і ведучих повідомляли про те, що і їхній дім не оминули російські атаки.