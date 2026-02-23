За 4 года полномасштабного вторжения оккупанты уничтожили сотни и повредили тысячи домов украинцев. Из-за обстрелов пострадало немало домов украинских знаменитостей, пишет 24 Канал.
К слову Земфира, которая финансирует войну, приостановила карьеру из-за украинских флагов на концертах
Владимир Остапчук и Кристина Горняк
Ночью 22 февраля от обстрелов пострадал дом Владимира Остапчука и его бывшей жены, Кристины Горняк. Он расположен в коттеджном городке "Золоче" в селе Вишенки Киевской области. Экс-супруги планировали продать этот дом и разделить средства. Полиция уже зафиксировала все повреждения.
Мне очень грустно, но ничего не могу изменить. Только принимать последствия. В нашем коттеджном городке все живые, люди – самое ценное. Дом не видела, но говорят, пострадал сильно. Значит эта история должна была иметь такое завершение,
– прокомментировала Кристина Горняк.
Дом Владимира Остапчука / Фото из телеграмма Екатерины Остапчук
Добавим, что на фоне этих новостей конфликт между Кристиной Горняк и Екатериной Остапчук снова набрал обороты. В частности, жена шоумена сделала резкое заявление.
VARASH
Не только дом Остапчука пострадал 22 февраля. Хип-хоп артист Владимир Заколодяжный рассказал, что его дом полностью разрушен в результате российского обстрела.
Место, где были воспоминания, детский смех, семейные вечера – превратилось в руины,
– признался артист.
Все родные певца живы, но получили ранения. Сейчас они находятся в больнице. В дальнейшем их ждут операции, восстановление и реабилитация.
Алексей Гончаренко
Ночью 3 февраля российский дрон прилетел в многоэтажку в столице. Пострадала квартира Алексея Гончаренко – украинского продюсера. Дрон попал в квартиру на этаже выше. Но после взрыва начался пожар, который распространился вниз и уничтожил квартиру Алексея. К счастью, на тот момент его не было дома.
Квартира Алексея Гончаренко после прилета: видео
Тарас и Елена Тополи
Летом 2025 года российская ракета повредила квартиру, которая принадлежала Тарасу и Елене Тополи. Взрывной волной выгнуло и вырвало из замков бронированные двери, стены частично разрушены, внутри все разбило. Прямое попадание произошло в соседний дом. К счастью, никто из семьи певцов не пострадал.
Квартира Тараса и Елены Тополи / Фото из фейсбука Тараса Тополи
На ремонт квартиры ушло несколько месяцев и около 2 миллионов гривен. Но сейчас Тарас и Елена Тополи не живут вместе – в конце 2025 года пара сообщила о разводе.
Чьи еще квартиры пострадали за последние годы?
За 4 года полномасштабного вторжения разрушены и повреждены не только эти помещения. В течение большой войны десятки украинских звезд, музыкантов, актеров, артистов и ведущих сообщали о том, что и их дом не обошли российские атаки.
- В марте 2022 оккупанты попали в дом продюсера Юрия Фалесы, что в Киеве. Большая часть дома сгорела из-за пожара.
- В Буче российские захватчики разграбили и уничтожили дом Натальи Могилевской.
- Также в Буче разрушили дом, в котором была квартира ветерана Назара Грабара.
- Лидер группы "Друга Рика" Валерий Харчишин тоже остался без дома в марте 2022. Из-за вражеских обстрелов дом полностью сгорел.
- 14 марта 2022, в день рождения Игоря Кондратюка, российский снаряд попал в дом продюсера под Киевом.
- Дом родителей Оли Цибульской в Ирпене тоже попал под обстрел и пострадал.
- 23 марта 2025 года пострадал дом актера Андрея Исаенко в результате атаки "Шахедами".
- В мае 2025 года российская ракета попала в жилой дом в Мирнограде. Там раньше жила певица Кристина Старикова.
- 29 ноября 2025 года серьезно пострадал дом художника Богдана Полищука. Он подвергся серьезным разрушениям.
- В январе этого года "Шахед" попал в дом артистки Екатерины Коваленко, более известной как Kate Soul.