Тогда в результате атаки пострадал район, где прошло ее детство, а также была повреждена квартира артистки. Лишь теперь исполнительница подробно рассказала о пережитом в интервью для OBOZ.UA.

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По словам Карины, во время очередной российской атаки взрывная волна повредила ее дом во Львове. В частности, в доме пришлось заменять окна. Впрочем, это были не самые страшные последствия обстрела.

Примерно в 200 метрах от моего дома выгорела школа, где я училась, а жилой дом был полностью разрушен. Погибли люди,

– поделилась Плай.

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Когда певица пришла на место удара, увиденное ее шокировало.

Улица, тротуары, дорога – все усыпано осколками стекла. Изуродованные дома. Казалось, что я иду по обломкам своей жизни. Детства, где каждое воспоминание сожгли, разрушили, уничтожили грязными руками. Это ужасное ощущение, я плакала,

– вспомнила Карина.

От российских обстрелов пострадали и другие известные украинцы

Так, в ночь на 2 июня россияне в третий раз за 16 дней атаковали бизнес-центр, принадлежащий певице Камалии и ее бывшему мужу Мохаммаду Захуру. Здание получило значительные повреждения и пока не пригодно для работы. По предварительным оценкам, убытки превышают 80 миллионов долларов.

Во время российской атаки на Киев 24 мая пострадала квартира писателей Артема и Елены Захарченко. В дом, где они живут, попала ракета, из-за чего жилье супругов почти полностью разрушено.