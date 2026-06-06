Украинский музыкант высказался на тему мобилизации в программе "Моя история" на канале "Подробности". Арсен Мирзоян поделился, что от поступления в армию его работа может не измениться.

Смотрите также Антон Птушкин посетил Чернобыльскую зону отчуждения и показал фото оттуда

Артист признался, что сейчас он является одной из единиц подразделения, но не принадлежит к нему официально. Так он имеет возможность помогать военным из многих различных бригад. Арсен Мирзоян предположил: если он мобилизуется, его возможности могут быть немного ограничены.

В строю ты должен быть эффективным. И если я попаду в какое-то конкретное подразделение, то буду заниматься тем же, но просто в рамках одного подразделения. А сейчас же у меня есть возможность помогать многим подразделениям, находиться с ними там, на позициях,

– поделился музыкант.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Арсен Мирзоян в гостях у RUGBY TEAM: видео

Арсен Мирзоян и его жена Тоня Матвиенко системно помогают армии. Как рассказал артист, их семье каждый месяц удается аккумулировать в среднем миллион гривен. Это донаты с публичных концертов.

"Сам удивляюсь каждый раз, как нам это удается, потому что средний чек доната падает. Но радуюсь, что есть доверие и ты не опускаешь руки, двигаешься вперед", – поделился Мирзоян.

Звезды в армии: что известно об их службе?

Актер и военный Владимир Ращук длительное время воевал на фронте, а сейчас работает в штабе. Так у него больше времени заниматься творчеством.

Недавно также стало известно, что в армию присоединился сын Богдана Бенюка, Богдан-Гордей. 29-летний парень после того, как защитил докторскую диссертацию, мобилизовался.

Актер Денис Капустин, сыгравший главную роль в фильме "КИЛЛХАУС", после съемок мобилизовался. Он служит в Третьем армейском корпусе, является членом экипажа тяжелых бомберов ББС 3 ОШБр. В частности, работает с "Вампирами".