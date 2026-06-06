Український музикант висловився на тему мобілізації у програмі "Моя історія" на каналі "Подробиці". Арсен Мірзоян поділився, що від вступу до армії його робота може не змінитися.

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Артист зізнався, що зараз він є однією з одиниць підрозділу, але не належить до нього офіційно. Так він має можливість допомагати військовим з багатьох різних бригад. Арсен Мірзоян припустив: якщо він мобілізується, його можливості можуть бути трохи обмежені.

У строю ти маєш бути ефективним. І якщо я потраплю в якийсь конкретний підрозділ, то буду займатися тим самим, але просто в рамках одного підрозділу. А нині ж у мене є можливість допомагати багатьом підрозділам, перебувати з ними там, на позиціях,

– поділився музикант.

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Арсен Мірзоян у гостях у RUGBY TEAM: відео

Арсен Мірзоян та його дружина Тоня Матвієнко системно допомагають війську. Як розповів артист, їхній сім'ї кожного місяця вдається акумулювати у середньому мільйон гривень. Це донати з публічних концертів.

"Сам дивуюся кожен раз, як нам це вдається, бо середній чек донату падає. Але тішуся, що є довіра й ти не опускаєш руки, рухаєшся вперед", – поділився Мірзоян.

Зірки у війську: що відомо про їхню службу?

Актор та військовий Володимир Ращук тривалий час воював на фронті, а зараз працює в штабі. Так у нього більше часу займатися творчістю.

Нещодавно також стало відомо, що до війська долучився син Богдана Бенюка, Богдан-Гордій. 29-річний хлопець після того, як захистив докторську дисертацію, мобілізувався.

Актор Денис Капустін, який зіграв головну роль у фільмі "КІЛЛХАУС", після знімань мобілізувався. Він служить у Третьому армійському корпусі, є членом екіпажу важких бомберів ББС 3 ОШБр. Зокрема, працює з "Вампірами".