Птушкін опублікував серію фотографій з Чорнобильської зони відчуження на своїй сторінці в інстаграмі.

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Антон Птушкін побував на Чорнобильській атомній електростанції поблизу міста Прип'ять Київської області. Саме там 26 квітня 1986 року сталася техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа.

40 років тому на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС пролунали два теплових вибухи, внаслідок яких зруйнувався реактор. Через аварію відбувся викид радіоактивних речовин.

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Мандрівник також показав дах Нового безпечного конфайнменту, в який у 2025 році врізався російський безпілотник. Це захисна споруда над 4-м енергоблоком станції.

Я не був тут з 2019 року. Чорнобильська зона кардинально змінилася, але це все ще одне з найнезвичайніших місць, які я коли-небудь відвідував,

– поділився Антон Птушкін.

Антон Птушкін у Чорнобильській зоні відчуження / Фото з інстаграму мандрівника

У коментарях під дописом припускають, що Птушкін працює над фільмом про Чорнобильську зону відчуження.

Нагадаємо, що торік мандрівник випустив документальну стрічку "Антарктида" про життя 30-ї Української антарктичної експедиції на станції "Академік Вернадський". Антон показав побут та роботу полярників.

Яке місто відвідала Тіна Кароль?

До речі, Тіна Кароль відвідала місто Славутич, яке святкує день народження. Його створили для працівників Чорнобильської АЕС та мешканців Прип'яті.

"Це завжди було молоде, світле, сповнене гідності та любові до життя місто. Його найбільша цінність – люди. Талановиті, щирі, сильні. Ми приїхали подивитися в очі людям, які творять це місто своїми серцями, обійняти дітей, почути їхні мрії, розділити тепло цього дня", – розповіла артистка.

Кароль побувала в Центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю та Дитячій школі мистецтв. Вона подякувала дітям за їхні усмішки, творчість і відкриті серця.