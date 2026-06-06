Птушкин опубликовал серию фотографий из Чернобыльской зоны отчуждения на своей странице в инстаграме.

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Антон Птушкин побывал на Чернобыльской атомной электростанции вблизи города Припять Киевской области. Именно там 26 апреля 1986 года произошла техногенная экологически-гуманитарная катастрофа.

40 лет назад на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС прогремели два тепловых взрыва, в результате которых разрушился реактор. Из-за аварии произошел выброс радиоактивных веществ.

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Путешественник также показал крышу Нового безопасного конфайнмента, в который в 2025 году врезался российский беспилотник. Это защитное сооружение над 4-м энергоблоком станции.

Я не был здесь с 2019 года. Чернобыльская зона кардинально изменилась, но это все еще одно из самых необычных мест, которые я когда-либо посещал,

– поделился Антон Птушкин.

Антон Птушкин в Чернобыльской зоне отчуждения / Фото из инстаграма путешественника

В комментариях под сообщением предполагают, что Птушкин работает над фильмом о Чернобыльской зоне отчуждения.

Напомним, что в прошлом году путешественник выпустил документальную ленту "Антарктида" о жизни 30-й Украинской антарктической экспедиции на станции "Академик Вернадский". Антон показал быт и работу полярников.

Какой город посетила Тина Кароль?

Кстати, Тина Кароль посетила город Славутич, который празднует день рождения. Его создали для работников Чернобыльской АЭС и жителей Припяти.

"Это всегда был молодой, светлый, полный достоинства и любви к жизни город. Его самая большая ценность – люди. Талантливые, искренние, сильные. Мы приехали посмотреть в глаза людям, которые творят этот город своими сердцами, обнять детей, услышать их мечты, разделить тепло этого дня", – рассказала артистка.

Кароль побывала в Центре комплексной реабилитации детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью и Детской школе искусств. Она поблагодарила детей за их улыбки, творчество и открытые сердца.