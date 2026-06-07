Тоді внаслідок атаки постраждав район, де минуло її дитинство, а також була пошкоджена квартира артистки. Лише тепер виконавиця детально розповіла про пережите в інтерв'ю для OBOZ.UA.

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За словами Карини, під час чергової російської атаки вибухова хвиля пошкодила її будинок у Львові. Зокрема, в оселі довелося замінювати вікна. Втім, це були не найстрашніші наслідки обстрілу.

Приблизно за 200 метрів від мого дому вигоріла школа, де я навчалася, а житловий будинок був повністю зруйнований. Загинули люди,

– поділилася Плай.

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Коли співачка прийшла на місце удару, побачене її шокувало.

Вулиця, тротуари, дорога – усе всипане уламками скла. Понівечені будинки. Здавалося, що я йду по уламках свого життя. Дитинства, де кожен спогад спалили, зруйнували, знищили брудними руками. Це жахливе відчуття, я плакала, – пригадала Карина.

Від російських обстрілів постраждали й інші відомі українці

Так, у ніч на 2 червня росіяни втретє за 16 днів атакували бізнес-центр, який належить співачці Камалії та її колишньому чоловіку Мохаммаду Захуру. Будівля зазнала значних пошкоджень і наразі не придатна для роботи. За попередніми оцінками, збитки перевищують 80 мільйонів доларів.

Під час російської атаки на Київ 24 травня постраждала квартира письменників Артема та Олени Захарченків. У будинок, де вони мешкають, влучила ракета, через що житло подружжя майже повністю зруйноване.