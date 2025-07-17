Леся Никитюк показала, как отметила 1 месяц сына: трогательные кадры с празднования

Сыну Леси Никитюк исполнился один месяц. В честь этого события звезда организовала стильную вечеринку.

Она уже поделилась трогательными кадрами с семейного празднования. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Леси Никитюк.

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Так, праздничный стол оформили в бело-голубых тонах: нежная скатерть, изящные бокалы, свечи и минималистичные вазы с полевыми цветами.

Также звезда заказала фотозону с надписью 1 month и композицией из бежевых, белых и голубых шариков. На празднике был и яркий желтый торт с зелеными листочками и той же надписью.

Леся Никитюк выбрала кремовое платье из блестящей ткани, дополнив образ элегантной прической с хвостиком, серьгами и кольцом в форме детского дурачка.

Нашему чулувичку уже месяц. В моем сердце просыпается любовь, неизвестной для меня галактики под названием "Ребенок",

– написала под фото телеведущая.

Напомним, Леся Никитюк впервые стала мамой 15 июня, в День отца. Сына она родила в Киевском городском роддоме №1. После выписки с ней был любимый – военный Дмитрий Бабчук.

Имя малыша звезда пока не раскрывает, однако по слухам, мальчика назвали Орестом.