Украина 1 сентября празднует День знаний – это особая дата, наполненная теплыми воспоминаниями, ностальгией и эхом первого звонка. Школьные годы запомнились каждому, ведь это лучшие друзья, любимые и не очень предметы и первые успехи.

Мы привыкли видеть звезд на красных дорожках, в клипах на ютубе или на телевидении. Однако каждый из них так же переживал привычные школьные будни – от линеек до уроков.

Интересно YAKTAK поделился самым ярким воспоминанием из школы: "Целое начало истории"

По случаю Дня знаний знаменитости поделились с редакцией Show 24 редкими фотографиями из своего детства. На них – будущие ведущие и артисты – изображены еще школьниками. Одни фото вызывают улыбку, другие трогают. Предлагаем посмотреть, как выглядели звезды.

Lida Lee

Lida Lee вспомнила свой первый день в школе. Тогда она получила пятерку за правильный ответ на вопрос.



Lida Lee в школе / Фото пресс-службы

YAKTAK

YAKTAK поделился, что школьные дискотеки были одними из его самых ярких воспоминаний о школе. Там он с друзьями выступал диджеем и организовывал различные мероприятия.



YAKTAK в школе / Фото пресс-службы

MELOVIN

Для MELOVIN школа – "это одновременно период жестокого буллинга и человеческой теплой поддержки". Певец поделился, что испытывал оскорбления от других учеников, но тогда его поддержали учителя.



MELOVIN в школе / Фото пресс-службы

Александр Педан

Ведущий вспоминает, что вообще не был готовым идти в школу. Он еще хотел играть и не понимал, почему ходит на уроки. Этот жизненный опыт он учел в воспитании своих детей.



Александр Педан в школе / Фото пресс-службы

Иван Люленов

Певец и юморист ярче всего вспоминает из школьных лет утренники, когда надо было просыпаться на учебу. Тогда его будили трижды – сначала бабушка, потом мама, а когда с работы возвращался отец, шансов на сон больше не было.



Иван Люленов в школе / Фото пресс-службы