Мы привыкли видеть звезд на красных дорожках, в клипах на ютубе или на телевидении. Однако каждый из них так же переживал привычные школьные будни – от линеек до уроков.
Интересно YAKTAK поделился самым ярким воспоминанием из школы: "Целое начало истории"
По случаю Дня знаний знаменитости поделились с редакцией Show 24 редкими фотографиями из своего детства. На них – будущие ведущие и артисты – изображены еще школьниками. Одни фото вызывают улыбку, другие трогают. Предлагаем посмотреть, как выглядели звезды.
Lida Lee
Lida Lee вспомнила свой первый день в школе. Тогда она получила пятерку за правильный ответ на вопрос.
Lida Lee в школе / Фото пресс-службы
YAKTAK
YAKTAK поделился, что школьные дискотеки были одними из его самых ярких воспоминаний о школе. Там он с друзьями выступал диджеем и организовывал различные мероприятия.
YAKTAK в школе / Фото пресс-службы
MELOVIN
Для MELOVIN школа – "это одновременно период жестокого буллинга и человеческой теплой поддержки". Певец поделился, что испытывал оскорбления от других учеников, но тогда его поддержали учителя.
MELOVIN в школе / Фото пресс-службы
Александр Педан
Ведущий вспоминает, что вообще не был готовым идти в школу. Он еще хотел играть и не понимал, почему ходит на уроки. Этот жизненный опыт он учел в воспитании своих детей.
Александр Педан в школе / Фото пресс-службы
Иван Люленов
Певец и юморист ярче всего вспоминает из школьных лет утренники, когда надо было просыпаться на учебу. Тогда его будили трижды – сначала бабушка, потом мама, а когда с работы возвращался отец, шансов на сон больше не было.
Иван Люленов в школе / Фото пресс-службы