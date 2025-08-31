Lida Lee рассказала о том, каким был ее первый день в школе, в эксклюзивном комментарии для Show 24. Певица вспомнила, что не грустила и даже удивлялась тем, кто расплакался.
К слову Жена MONATIK очаровала новым фото с младшим сыном
"Первое сентября, я иду красивая, в форме с косичками и бантами, большими, чем моя голова. Нас завели в класс и попросили всех родителей выйти. Сижу и вижу, что почти все ребята плачут, потому что хотят к маме. А я думаю: ну а чего плакать, наоборот – это классно. Тогда я увидела в этом даже какую-то перспективу", – вспомнила Lida Lee.
Lida Lee в школе / Фото из архива певицы
Артистка рассказала, что тогда же для их класса начался первый вступительный урок. Тогда оценок в дневники еще не ставили. Зато давали картонные фигурки: квадратики разных цветов означали определенный балл.
Красный квадратик означал 5 баллов, синий – 4, зеленый – 3, черный – 2. Когда ты собирал 10 красных квадратиков, то мог обменять их на такую большую пятерку вырезанную. Помню нас спросили, кто был первым президентом Украины. Все начали кричать Кучма, а я потянула руку и ответила, что это Кравчук. Так я получила свою первую пятерку,
– рассказала Lida Lee.
Lida Lee в школе / Фото из архива певицы
Lida Lee в школе / Фото из архива певицы
Чем известна Lida Lee?
- Лидия Скорубская – известная украинская певица. Она начала свою карьеру с записи каверов. Одним из самых популярных стал кавер на песню Кузьмы Скрябина – "Спи себе сама". Также исполнительница была бэк-вокалисткой у Монатика и выпустила с артистом совместный трек.
- Lida Lee также была участницей шоу "Х-Фактор" и "Голос страны". В 2021 году она стала лауреатом премии YUNA-2021 в номинации "Открытие года".
- Недавно наша редакция общалась с Lida Lee о выступлении на Atlas Festival, премьеру трека "Хентай", шоу "Любовь на выживание" и украинскую музыку.