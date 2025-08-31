Lida Lee розповіла про те, яким був її перший день у школі, в ексклюзивному коментарі для Show 24. Співачка пригадала, що не сумувала й навіть дивувалась тим, хто розплакався.

"Перше вересня, я йду красива, у формі з косичками й бантами, більшими, ніж моя голова. Нас завели в клас і попросили всіх батьків вийти. Сиджу та бачу, що майже всі хлопці плачуть, бо хочуть до мами. А я думаю: ну а чого плакати, навпаки – це класно. Тоді я побачила в цьому навіть якусь перспективу", – пригадала Lida Lee.



Lida Lee у школі / Фото з архіву співачки

Артистка розповіла, що тоді ж для їхнього класу розпочався перший вступний урок. Тоді оцінок у щоденники ще не ставили. Натомість давали картонні фігурки: квадратики різних кольорів означали певний бал.

Червоний квадратик означав 5 балів, синій – 4, зелений – 3, чорний – 2. Коли ти збирав 10 червоних квадратиків, то міг обміняти їх на таку велику п'ятірку вирізану. Пам'ятаю нас запитали, хто був першим президентом України. Усі почали кричати Кучма, а я потягнула руку і відповіла, що це Кравчук. Так я отримала свою першу п'ятірку,

– розповіла Lida Lee.



Чим відома Lida Lee?