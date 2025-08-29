Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм Ирины. В комментариях под сообщением MONATIK оставил эмоджи сердечка.
Ирина сфотографировалась с младшим сыном в лифте. Она держит Леона на руках и улыбается. Лицо мальчика не видно, ведь женщина прикрыла его телефоном. Рядом с ними стоит черная коляска.
– коротко подписала фото Ирина.
Жена MONATIK с сыном / Фото из инстаграма Ирины
Что известно о рождении третьего сына MONATIK?
24 декабря 2024 года MONATIK сообщил, что в третий раз стал отцом. Певец опубликовал семейную фотографию с женой и тремя сыновьями.
Впоследствии артист рассказал, что присутствовал на родах. Семья приняла решение, что Ирина будет рожать в бомбоубежище, ведь накануне Россия массированно обстреляла Киев.
Певец также объяснял, как выбирал имя для третьего сына: "Моя жена – львица. Лев по знаку зодиака. Она очень этим гордится. Ей это очень подходит. Я подумал, чего бы тогда малого Леоном не назвать".