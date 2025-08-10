К тому же Дмитрий трогательно обратился к Ирине в соцсетях, а она уже публично ему ответила. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Дмитрия Монатика.

Так, певец написал поздравление для любимой в день ее рождения.

Мои внутренние тараканы могли бы меня уже давно съесть... Я оказался для них слишком вкусным. И только ты в курсе, как их травить, чтобы мы могли дальше лететь стихотворным, теплым небом ночным. Нежным, глубоким взглядом способна унести меня в сладкое забвение. И я не хочу никогда возвращаться в реальность. Ты – реально нереальная. Ты – вся мою жизнь,

– отметил Дмитрий.

Также Монатик показал, как они с Ириной изменились за годы совместной жизни.

Монатик с женой / Фото из инстаграма певца

Кроме того, поделился редкими фото жены с детьми и просто кадрами из их жизни.

Ирина Монатик с сыновьями и мужем / Фото из инстаграма Дмитрия

Что известно об отношениях Монатика с женой?

Дмитрий и Ирина оба родом из Луцка, но познакомились они в Киеве. Сначала просто дружили, но со временем начали встречаться.

В 2015 году они тайно поженились в узком кругу близких.

Сейчас у пары трое сыновей. Первый сын Даниил родился в октябре 2015 года. Второй, Платон, появился на свет в январе 2017-го. А в декабре 2024 года супруги в третий раз стали родителями.

Недавно Монатик впервые за долгое время показал фото с самым младшим сыном Леоном.