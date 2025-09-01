Ми звикли бачити зірок на червоних доріжках, у кліпах на ютубі чи на телебаченні. Проте кожен з них так само переживав звичні шкільні будні – від лінійок до уроків.

Цікаво YAKTAK поділився найяскравішим спогадом зі школи: "Цілий початок історії"

З нагоди Дня знань знаменитості поділилися з редакцією Show 24 рідкісними світлинами зі свого дитинства. На них – майбутні ведучі та артисти – зображені ще школярами. Одні фото викликають усмішку, інші зворушують. Пропонуємо переглянути, який вигляд мали зірки.

Lida Lee

Lida Lee згадала свій перший день у школі. Тоді вона отримала п'ятірку за правильну відповідь на запитання.



Lida Lee у школі / Фото пресслужби

YAKTAK

YAKTAK поділився, що шкільні дискотеки були одними з його найяскравіших спогадів про школу. Там він з друзями виступав діджеєм і організовував різні заходи.



YAKTAK у школі / Фото пресслужби

MELOVIN

Для MELOVIN школа – "це одночасно період жорстокого булінгу і людської теплої підтримки". Співак поділився, що зазнавав образ від інших учнів, але тоді його підтримали вчителі.



MELOVIN у школі / Фото пресслужби

Олександр Педан

Ведучий згадує, що взагалі не був готовим йти до школи. Він ще хотів гратися та не розумів, чому ходить на уроки. Цей життєвий досвід він врахував у вихованні своїх дітей.



Олександр Педан у школі / Фото пресслужби

Іван Люлєнов

Співак та гуморист найяскравіше згадує зі шкільних років ранки, коли треба було прокидатися на навчання. Тоді його будили тричі – спершу бабуся, потім мама, а коли з роботи повертався батько, шансів на сон більше не було.



Іван Люлєнов у школі / Фото пресслужби