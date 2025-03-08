Они – пример для подражания: украинские женщины, которые вдохновляют

Сегодня, 8 марта, а это значит, что в мире и Украине, в частности, отмечают Международный женский день. У большинства людей, этот праздник ассоциируется с советскими нарративами, а не с борьбой за права женщин и феминистическими ценностями.

В феврале 2023 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, который предусматривает отмену выходных на 8 марта, 1 мая и 9 мая. В то же время предлагается ввести новые праздники, в частности День украинской женщины 25 февраля, в день рождения писательницы Леси Украинки. Поэтому сегодня, несмотря на все споры, предлагаем вашему вниманию подборку об украинских женщинах, которые вдохновляют в такое сложное для Украины время, пишет Show24.

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Украинские женщины, которые вдохновляют

Ольга Харлан

Ольга Харлан – выдающаяся украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира и Европы. Мастерство и преданность спорту точно вдохновляют других на то, что надо всегда идти к своей цели. Однако спортсменка является одной из тех, кто горячо и преданно поддерживает Украину во время большой войны. К примеру, летом прошлого года Харлан выставила на аукцион свою победную саблю, с которой выступала на Олимпийских играх-2024 в Париже. Лот продали за 10 миллионов гривен, а деньги передали Силам обороны.

Ольга Харлан / Фото из инстаграма фехтовальщицы

Оксана Забужко

Оксана Забужко – известная украинская писательница, публицист, общественный деятель и тому подобное. Ее работы переведены более, чем на 20 языков, а фамилия фигурирует в лучших журналистских статьях.

В свое время она была участницей Революции на граните. В 2004 году Забужко написала статью, которая привлекла международное внимание к выборам в Украине. Писательница совместно с польской публицисткой Изой Хруслинской издали книгу "Украинский палимпсет", которая во времена Революции Достоинства стала неизменным источником информации для польских элит.

8 марта 2022 года, когда наша страна уже находилась в стадии полномасштабной войны, поэтесса выступила на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге.

Я выступала за право женщин быть свободными от дискриминации и гендерного неравенства, за право жить в соответствии с собственными желаниями и предпочтениями. Однако это впервые мне приходится отстаивать право женщин на саму жизнь,

– сказала тогда Забужко.

Оксана Забужко выступила в Европарламенте / Фото Getty images

Екатерина Осадчая

Популярная телеведущая и лицо проекта "Светская жизнь" после начала полномасштабного вторжения инициировала создание проекта "Поиск пропавших". Как рассказывала сама Екатерина, идея создать телеграм-канал по поиску людей у нее возникла уже в первую неделю полномасштабного вторжения. 3 марта 2022 года она вместе с младшим сыном гуляла по селу и в этот момент приняла решение. Ведущая поняла: тогда было необходимо создать сообщество, которое бы объединило тысячи украинцев, которые ищут своих родных.

Известно, что благодаря проекту удалось найти тысячи людей.

Екатерина Осадчая / Фото из инстаграма телеведущей

Ярослава Гресь

Ярослава – соучредитель Pr-агентства Gres Todorchuk, общественной организации Ukraine WOW, экс-координатор проекта United24. Деятельность этой женщины не просто привлекла внимание мирового сообщества к теме войны в Украине, но и помогла привлечь к поддержке нашей страны знаменитостей мирового масштаба. Сегодня United24 – это успешный проект, который продолжает функционировать, и который стал узнаваемым лицом Украины. Деятельница сделала все от себя должное, чтобы нашу страну слышали, и чтобы о нашей стране говорили настолько громко, насколько это возможно.

Ярослава Гресь / Фото из инстаграма Ярославы

Надежда Омельченко

Надежда Омельченко – общественный деятель и предприниматель, основательница благотворительного фонда "Фонд образовательных инициатив", а также вице-президент компании "IT-генератор", которая активно поддерживает развитие STEM-образования среди девушек и женщин в Украине. Она делится знаниями и опытом с теми, кто стремится достичь чего-то в жизни. Надежда – пример сильной и целеустремленной женщины, которая может покорить целый мир.

Надежда Омельченко / Фото из открытых источников

Инна Мирошниченко

Инна – блогер, бизнесвумен, жена и многодетная мама. У супругов есть двое биологических детей, однако семейство приняло решение об усыновлении. Летом 2023 года Мирошниченко усыновили мальчика Марселя. К сожалению, у ребенка есть проблемы со здоровьем. Дело в том, что у него обнаружили врожденный порок – гастрошизис. Одну операцию мальчик перенес в первые сутки после рождения, а вторую – в конце сентября прошлого года. При выписке Марселю диагностировали болезнь Гиршпрунга, гипоксически-ишемическую энцефалопатию второй стадии, грыжи, анемию и поражение мозга.

Летом 2024 года супруги приняли за дочь девочку Ангелину. Заведение, откуда они забрали ребенка, было эвакуировано на побережье Балтийского моря в феврале 2022 года. Сегодня Ангелина учится в первом классе.

Семья Мирошниченко – это достойный пример для подражания, а Инна, как отдельная личность, героиня в глазах многих людей. Она по-настоящему сильная женщина, которая готова сделать все и даже больше для своих детей.

Инна Мирошниченко / Фото из инстаграма Инны

Важно отметить, что это далеко не весь список украинских женщин, которые вдохновляют. Каждая женщина по-своему особенная и сильная. Особенно это можно отследить во время российско-украинской войны, когда жены, сестры, матери или дочери также борются бок о бок с мужчинами за независимость нашей страны.