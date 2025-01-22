Грозит 24 года заключения: рэпер A$AP Rocky предстанет перед судом из-за стрельбы

В США начался судебный процесс над рэпером A$AP Rocky. Артиста обвиняют в нападении с использованием полуавтоматического оружия на бывшего друга возле голливудского отеля.

Возлюбленному Рианны грозит до 24 лет лишения свободы. Сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News.

Интересно Как сегодня живет Андрей Данилко, который отчаялся в устройстве личной жизни

Так, по данным прокуратуры, инцидент произошел 6 ноября 2021 года, когда A$AP Rocky якобы выстрелил в своего друга детства Терелла Эфрона. Пострадавший засвидетельствовал, что пули задели костяшки его пальцев. Все произошло из-за того, что отношения между рэпером и Террелом испортилась.

На днях судья начал отбор присяжных. Он отметил равное отношение ко всем участникам процесса, независимо от их статуса. К тому же судья разрешил присутствие журналистов в зале суда с возможностью видеофиксации процесса

Заметим, что прокуратура пыталась достичь соглашения с рэпером, предлагая ему признать вину в обмен на семь лет условного срока, три года испытательного срока и шесть месяцев заключения. Однако защита отклонила это предложение.

Адвокат музыканта Джо Такопина заявил о намерении доказать, что использованное оружие было лишь стартовым пистолетом. Сам A$AP Rocky категорически отрицает все обвинения.