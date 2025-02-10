"Долой Белоуса": под Молодым театром и КГГА устроили акцию за отстранение преподавателя КНУТКиТ

Недавно преподавателя КНУТКиТ им. Карпенко-Карого и художественного руководителя Молодого театра в Киеве Андрея Белоуса обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам.

Теперь в столице устроили акция с требованием отстранить мужчину от работы в театре. Сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske.

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Так, более сотни демонстрантов собрались возле Молодого театра и Киевской городской государственной администрации, требуя увольнения художественного руководителя театра Андрея Белоуса из-за обвинений в домогательствах.

Участники протеста, среди которых были актеры из Молодого театра, Театра им. Леси Украинки, Театра на Подоле и театральной группы Rofl Monkey, держали плакаты с надписями "Нет насилию", "Театр должен говорить", "Белоус – черт", "Долой Белоуса" и другие.

Протестующие выкрикивали "Белоуса к закону", "Театр не место для насилия", "Белоус – черт" и другие высказывания.

Во время митинга возле КГГА одна из его участниц устроила перформанс. Девушка разделась в знак протеста. В ситуацию вмешались правоохранители, которые забрали ее в здание для выяснения, есть ли в ее действиях административное нарушение. После этого, в знак солидарности несколько мужчин-протестующих также сняли свою одежду. Они скандировали: "Мы вместе с ней", "Позор", "Полиция против закона".

Отметим, недавно в КГГА сообщили, что пока нет оснований для отстранения Андрея Билоуса от работы в Молодом театре. Дело в том, что отстранение возможно только по решению следственного судьи или из-за таких нарушений, как пребывание на работе в нетрезвом состоянии или отказ от медицинских осмотров. Художественного руководителя Молодого театра же обвиняют в сексуальном харассменте, манипуляциях, эмоциональном давлении и тому подобное.

Во время акции за отстранение преподавателя КНУТКиТ демонстранты передали открытое письмо мэру Виталию Кличко с призывом отстранить Белоуса от работы на время расследования.

Здесь важно вспомнить, что от преподавательской деятельности мужчину отстранили еще в конце января.