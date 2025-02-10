Тепер у столиці влаштували акція з вимогою відсторонити чоловіка від роботи в театрі. Повідомляє 24 Канал з посиланням на hromadske.

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Так, більше сотні демонстрантів зібралися біля Молодого театру та Київської міської державної адміністрації, вимагаючи звільнення художнього керівника театру Андрія Білоуса через звинувачення в домаганнях.

Учасники протесту, серед яких були актори з Молодого театру, Театру ім. Лесі Українки, Театру на Подолі та театральної групи Rofl Monkey, тримали плакати з написами "Ні насиллю", "Театр має говорити", "Білоус – чорт", "Геть Білоуса" та інші.

Протестувальники вигукували "Білоуса до закону", "Театр не місце для насилля", "Білоус – чорт" та інші вислови.