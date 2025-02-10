Теперь в столице устроили акция с требованием отстранить мужчину от работы в театре. Сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske.
Не пропустите Потап дал интервью российскому журналисту и пропагандисту Дудю
Недавно преподавателя КНУТКиТ им. Карпенко-Карого и художественного руководителя Молодого театра в Киеве Андрея Белоуса обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам.
Теперь в столице устроили акция с требованием отстранить мужчину от работы в театре. Сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske.
Не пропустите Потап дал интервью российскому журналисту и пропагандисту Дудю