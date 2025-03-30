За два дня до дня рождения: из жизни ушел звезда "Доктора Килдера" Ричард Чемберлен

В возрасте 90 лет умер актер Ричард Чемберлен, известный своими ролями в культовых сериалах "Доктор Килдер", "Сегун" (1980) и "Поющие в терновнике".

Легенда американского кино ушел из жизни 29 марта на Гавайях. Эту печальную весть журналистам подтвердил публицист Харлан Болл. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание Variety.

Важно Помогает быть устойчивыми․ Как адаптивный спорт способствует восстановлению после ранения

Ричард Чемберлен умер в 23:15 по гавайскому времени в городе Вайманало из-за осложнений после перенесенного инсульта.

Наш любимый Ричард сейчас с ангелами. Он свободен и парит для тех, кого мы любили перед нами. Какие мы были счастливы, что знали такую удивительную и любящую душу,

– сообщил партнер актера Мартин Раббетт.

Что известно о Ричарде Чемберлене