Умер звезда "Лиги смеха" Александр Чечун, который с 2022 года служил в ВСУ
- Умер Александр Чечун, участник "Лиги смеха" и военнослужащий ВСУ с 2022 года.
- Обстоятельства и причина смерти не разглашаются.
- У него остались жена и дочь.
Ушел из жизни участник команды "Стадион Диброва" и актер юмористического шоу "Лига смеха" Александр Чечун, который с начала полномасштабного вторжения мобилизовался в ряды Сил обороны Украины.
У мужчины остались жена и дочь. Сообщает Show 24 со ссылкой на официальную страницу телешоу "Лига смеха" в инстаграме.
Не пропустите Катя Chilly высказалась о российском ударе по Кривому Рогу: почему ее раскритиковали в сети
Новость о смерти Александра подтвердили его коллеги и поклонники. В частности, товарищ по команде "Стадион Диброва", актер "Квартала 95" и ведущий Владимир Мартынец и Дмитрий Зелинский.
В лигосмешной семье траур... ушел из жизни Александр Чечун из "Стадиона Диброва". Соболезнования родным и близким,
– говорится в сообщении на официальной странице "Лиги смеха".
Умер Александр Чечун / Скриншоты из инстаграм-сторис
Сейчас обстоятельства и причина смерти Александра не разглашаются.
Заметим, на днях во Львове состоялось прощание с актрисой Таисией Литвиненко, известной по роли в фильме "За двумя зайцами". Она ушла из жизни в возрасте 90 лет.