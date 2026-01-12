Не знаю, как мы это пережили, – известный актер рассказал, как в 2022 году спасся с семьей из оккупации

Украинский актер Александр Ярема в начале полномасштабного вторжения России в Украину поехал к сестре недалеко от поселка Бузово в Бучанском районе Киевской области. Там семья 10 дней провела в оккупации.

В новом интервью Александр откровенно поделился воспоминаниями о тех жутких днях и рассказал о чуде, которое с ними случилось. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Алины Доротюк.

Вас также может заинтересовать Не с первой попытки на фронте: Зюбина раскрыла, через что ее сыну пришлось пройти, чтобы служить

Перед началом полномасштабного вторжения в гости к Яреме из Харькова приехала племянница с мужем. 24 февраля 2022 года они вместе поехали к сестре актера, которая жила недалеко от поселка Бузово в Бучанском районе. Все вместе они оказались в оккупации россиян.

Я не знаю, как мы это пережили. Не думали, что все затянется. Так не может такой стороны, а оно уже в течение почти четырех лет. Это ужас,

– отметил Александр.

Ранее в интервью Светлане Леонтьевой, что вышло на ютуб-канале телеканала ДОМ, актёр рассказывал, что они с родными прятались в подвале соседнего дома. Вместе с ними там находилось 14 человек

9 марта они смогли выехать. Хотя всем было страшно, семья решилась отправиться в путь, только племянница актера получила сообщение о том, что есть шанс на выезд. Они отправились на Франковщину – на родину папы Александра.

Как впоследствии оказалось в тот же день родители Яремы вышли из Ирпеня.

Папа зарядил телефон на вокзале и позвонил. Это такое было счастье. В один день мы выехали, и они вышли. Мы их забрали в Хмельницком и уже были вместе,

– поделился актер.

Для справки! Родители Александра Яремы в 2020 году переехали из Херсона в Ирпень.

Интервью с Александром Яремой: смотрите видео онлайн

Что известно об Александре Яреме?