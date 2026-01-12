В новом интервью Александр откровенно поделился воспоминаниями о тех жутких днях и рассказал о чуде, которое с ними случилось. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Алины Доротюк.
Перед началом полномасштабного вторжения в гости к Яреме из Харькова приехала племянница с мужем. 24 февраля 2022 года они вместе поехали к сестре актера, которая жила недалеко от поселка Бузово в Бучанском районе. Все вместе они оказались в оккупации россиян.
Я не знаю, как мы это пережили. Не думали, что все затянется. Так не может такой стороны, а оно уже в течение почти четырех лет. Это ужас,
– отметил Александр.
Ранее в интервью Светлане Леонтьевой, что вышло на ютуб-канале телеканала ДОМ, актёр рассказывал, что они с родными прятались в подвале соседнего дома. Вместе с ними там находилось 14 человек
9 марта они смогли выехать. Хотя всем было страшно, семья решилась отправиться в путь, только племянница актера получила сообщение о том, что есть шанс на выезд. Они отправились на Франковщину – на родину папы Александра.
Как впоследствии оказалось в тот же день родители Яремы вышли из Ирпеня.
Папа зарядил телефон на вокзале и позвонил. Это такое было счастье. В один день мы выехали, и они вышли. Мы их забрали в Хмельницком и уже были вместе,
– поделился актер.
Для справки! Родители Александра Яремы в 2020 году переехали из Херсона в Ирпень.
Интервью с Александром Яремой: смотрите видео онлайн
Что известно об Александре Яреме?
- Будущий актер родился 26 мая в Николаеве, позже переехал с родителями в Херсон, где окончил музыкальное училище по специальности "хоровое дирижирование".
- Потом он учился в Киевском государственном институте театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого
- Александр работал ведущим актером Киевского ТЮЗа на Липках, участвовал в спектаклях театра "Золотые ворота" и проектах "Дикого театра", а с 2019 года работает в театре имени Ивана Франко.
- Он имеет звание Заслуженного артиста Украины.
- В начале 2000-х Александр Ярема был ведущим известного шоу "ВусоЛапоХвост" на телеканале СТБ.
- Среди его самых известных кинопроектов – "Уроки толерантности", "Памфир", "Соседка", "Довбуш" и другие.