У новому інтерв'ю Олександр відверто поділився спогадами про ті моторошні дні й розповів про диво, яке з ними трапилося. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Аліни Доротюк.

Вас також може зацікавити Не з першої спроби на фронті: Зюбіна розкрила, через що її сину довелося пройти, щоб служити

Перед початком повномасштабного вторгнення в гості до Яреми з Харкова приїхала племінниця з чоловіком. 24 лютого 2022 року вони разом поїхали до сестри актора, яка жила неподалік селища Бузове в Бучанському районі. Усі разом вони опинилися в окупації росіян.

Я не знаю, як ми це пережили. Не думали, що все затягнеться. То ж не може такого боку, а воно вже протягом майже чотирьох років. Це жахіття,

– зазначив Олександр.

Раніше в інтерв'ю Світлані Леонтьєвій, що вийшло на ютуб-каналі телеканалу ДІМ, актор розповідав, що вони з рідними ховалися в підвалі сусіднього будинку. Разом з ними там перебувало 14 людей

9 березня вони змогли виїхати. Хоч усім було страшно, родина наважилася рушити в дорогу, щойно племінниця актора отримала повідомлення про те, що є шанс на виїзд. Вони відправились на Франківщину – на батьківщину тата Олександра.

Як згодом виявилося, того ж дня батьки Яреми вийшли з Ірпеня.

Тато зарядив телефон на вокзалі й зателефонував. Це таке було щастя. В один день ми виїхали, й вони вийшли. Ми їх забрали в Хмельницькому і вже були разом,

– поділився актор.

Для довідки! Батьки Олександра Яреми у 2020 році переїхали з Херсона в Ірпінь.

Інтерв'ю з Олександром Яремою: дивіться відео онлайн

Що відомо про Олександра Ярему?