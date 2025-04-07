Стал "бездомным", – Александр Эллерт, который уехал из Украины в США, удивил признанием

Украинский комик Александр Эллерт, который проживает в США с 2022 года, объявил, что стал бездомным. Он перевез все свои вещи в хранилище.

Теперь победитель "Холостячки" гастролирует по Америке. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Эллерта.

Не пропустите Сердца полны боли, – Ziferblat на пре-пати Евровидения вспомнил об ударе России по Кривому Рогу

Так, по словам артиста, он уже неделю не имеет постоянного жилья, поскольку, отправляясь в тур по городам США, решил не подписывать новый договор аренды.

Теперь каждый день я в новом городе с пониманием, что ни стены не делают дом, ни вещи не делают уют, а люди. Новые, старые, забытые, но в целом они постоянны,

– объяснил Эллерт, добавив, что, возможно, именно в постоянном движении и заключается его настоящий дом.

Правда, пост Александр написал на русском языке.

Заметим, недавно Эллерт резко отреагировал на критику из-за выступления на русском в США.

Как Александр Эллерт покинул Украину

Юморист переехал в Соединенные Штаты летом 2022 года, через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

По словам артиста, он выехал из Украины "официально по всем нормам законодательства" и даже дважды возвращался в родную страну – в июле и декабре 2022 года. Коллега комика Александр Рыбак отмечал, что одной из причин переезда Эллерта могли стать проблемы со здоровьем, вероятно, астма.

До отъезда за границу Александр жил в Киеве, куда ранее переехал из Донецка.