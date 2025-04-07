Тепер переможець "Холостячки" гастролює Америкою. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Еллерта.

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Так, за словами артиста, він вже тиждень не має постійного житла, оскільки, вирушаючи в тур містами США, вирішив не підписувати новий договір оренди.

Тепер кожного дня я в новому місті з розумінням, що ні стіни не роблять будинку, ні речі не роблять затишку, а люди. Нові, старі, забуті, але в цілому вони постійні,

– пояснив Еллерт, додавши, що, можливо, саме в постійному русі й полягає його справжній дім.

Щоправда, допис Олександр написав російською мовою.

Зауважимо, нещодавно Еллерт різко відреагував на критику через виступ російською в США.

Як Олександр Еллерт залишив Україну

Гуморист переїхав до Сполучених Штатів влітку 2022 року, через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За словами артиста, він виїхав з України "офіційно за всіма нормами законодавства" і навіть двічі повертався до рідної країни – у липні та грудні 2022 року. Колега коміка Олександр Рибак зазначав, що однією з причин переїзду Еллерта могли стати проблеми зі здоров'ям, імовірно, астма.

До від'їзду за кордон Олександр жив у Києві, куди раніше переїхав з Донецька.