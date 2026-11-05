Александр Кварта рассказал, чем он занимается в ВСУ, и отреагировал на сравнение с Козловским

Звезда шоу "Украина имеет талант" Александр Кварта рассказал о службе в Вооруженных силах Украины и объяснил, чем он занимается в составе воинского подразделения.

Об этом артист рассказал в новом выпуске подкаста "СучУкрМуз". Кроме того, он прокомментировал сравнение с другим артистом, Виталием Козловским.

О том, что Александр Кварта вступил в ряды ВСУ, стало известно летом этого года. Впоследствии он сообщил, что служит в Отдельной президентской бригаде имени Богдана Хмельницкого, где продолжает заниматься музыкальной деятельностью.

В последнее время артист сталкивается с критикой из-за зарубежных поездок и выступлений во время службы. Некоторые люди даже сравнивают его с Виталием Козловским. В интервью Кварта отреагировал на такие упреки и объяснил, почему не согласен с этим сравнением. Артист подчеркнул, что до сих пор является действующим военнослужащим, в отличие от Козловского, которого уволили в запас.

То, что у вас не укладывается в голове, что солдат ВСУ может петь и бывать за границей, – это ваши проблемы. У меня есть свои задачи, свои командиры, которые отправляют меня на эти задания. Эта зависть не делает вам чести,

– заявил Александр.

Также Кварта пояснил, что во время поездок за границу он не только выступает, но и покупает и привозит автомобили для нужд своего подразделения. По его словам, недавно он доставил из Парижа микроавтобус, который сейчас направляется в воинскую часть. Ранее артист привез из Лондона Volkswagen T5, а на Новый год – Mitsubishi L200.

Кроме того, Александр Кварта рассказал, что поддерживает украинских военных еще с 2014 года. Он приезжал к защитникам, исполнял для них песни, чтобы поднять настроение, а также привозил гуманитарную помощь.

Интервью с Александром Квартой: смотрите видео онлайн

Ранее украинский актер Денис Капустин, снимавшийся в фильме "Киллхаус", также рассказал о службе в ВСУ и объяснил свое решение мобилизоваться.