Где сейчас Александр Пикалов, который в начале вторжения присоединился к Нацгвардии

30 января день рождения празднует актер Студии "Квартал 95" Александр Пикалов. Сегодня ему исполнилось 50 лет.

После начала полномасштабного вторжения Пикалова редко можно увидеть на публике. Также он не ведет социальные сети. Где сейчас звезда "Квартала 95", читайте в материале 24 Канала.

Ранняя жизнь и начало юмористической карьеры

Александр Пикалов родился в Кривом Роге. Он учился в Криворожском техническом университете и закончил его по специальности "горный инженер-подземщик", однако по профессии не работал.

Юмором Пикалов начал заниматься еще в студенческие годы, ведь играл в КВН. Также он был участником городской команды "Криворожская шпана" и выступал за "Сборную Днепропетровска".

Актер играл в лигах города Воронеж и Днепропетровск (ныне Днепр), участвовал в фестивалях в Сочи. В 1988 году Александр присоединился к команде КВН "95 Квартал", которая получила свое название в честь одного из районов Кривого Рога – родного города участников. В 2003 году они создали компанию Студия "Квартал 95".

Участники Студии "Квартал 95" / Скриншот из видео

Карьера в Студии "Квартал 95" и личная жизнь

Александр Пикалов – один из участников "золотого состава" "Квартала 95". Он наиболее известен благодаря пародиям на Виктора Януковича в телешоу "Вечерний Квартал". Также актер участвовал в большинстве проектов компании. В 2018 году студия основала юмористическое шоу "Женский Квартал", а Пикалов стал его художественным руководителем.

В 2021 году Александр сообщил о разводе с женой Ириной, с которой был вместе 18 лет. В 2006 году у них родился сын Михаил. Интересно, что экс-избранница актера сейчас является владелицей ООО "Квартал ЮА", которое участники Студии "Квартал 95" создали после громкого коррупционного скандала с Тимуром Миндичем.

Александр Пикалов с экс-супругой и сыном / Фото из сети

Служба в Национальной гвардии Украины и благотворительный фонд

В апреле 2022 года, уже когда продолжалось полномасштабное вторжение России в Украину, в интервью "Коротко про" Пикалов сообщил, что принял присягу и вступил в ряды Национальной гвардии Украины.

В августе того же года актер основал благотворительный фонд. Сначала организация помогала детям-переселенцам из Мариуполя, а сейчас организует образовательные, профориентационные и социально-реабилитационные мероприятия для детей-переселенцев, детей военнослужащих, железнодорожников, энергетиков, медиков, спасателей.

За время деятельности фонда поддержку уже получили около 15 000 детей, и это тысячи улыбок и осуществленных мечтаний, даже несмотря на войну,

– говорится в заметке "Квартала 95".

Александр Пикалов с детьми / Фото из инстаграма фонда

Где сейчас Пикалов и до сих пор ли служит?

После начала полномасштабного вторжения Пикалов исчез из социальных сетей, поэтому о его жизни сейчас почти ничего неизвестно, в том числе и о том, до сих пор ли проходит службу в Нацгвардии.

Александр продолжает участвовать в концертах "Вечернего квартала". Однако весной 2024 года Евгений Кошевой рассказывал, что они пишут официальные письма, чтобы военных из их команды отпускали на выступления или съемки.

В то же время в январе 2024 года народный депутат Украины Владимир Арьев опубликовал в фейсбуке ответ на свое обращение в Главное управление Национальной гвардии Украины.

В документе говорилось, что с 28 февраля 2022 года до 17 января 2024 года Пикалов служил в воинской части 3066, которая подчиняется Северному оперативно-территориальному объединению Нацгвардии, а по состоянию на 24 января 2024 года проходит службу в имиджево-издательском центре Нацгвардии.