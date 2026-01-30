После начала полномасштабного вторжения Пикалова редко можно увидеть на публике. Также он не ведет социальные сети. Где сейчас звезда "Квартала 95", читайте в материале 24 Канала.

Тоже интересно От языковых конфликтов до фото в Суджи: самые громкие скандалы вокруг комика Феликса Редьки

Ранняя жизнь и начало юмористической карьеры

Александр Пикалов родился в Кривом Роге. Он учился в Криворожском техническом университете и закончил его по специальности "горный инженер-подземщик", однако по профессии не работал.

Юмором Пикалов начал заниматься еще в студенческие годы, ведь играл в КВН. Также он был участником городской команды "Криворожская шпана" и выступал за "Сборную Днепропетровска".

Актер играл в лигах города Воронеж и Днепропетровск (ныне Днепр), участвовал в фестивалях в Сочи. В 1988 году Александр присоединился к команде КВН "95 Квартал", которая получила свое название в честь одного из районов Кривого Рога – родного города участников. В 2003 году они создали компанию Студия "Квартал 95".

Участники Студии "Квартал 95" / Скриншот из видео

Карьера в Студии "Квартал 95" и личная жизнь

Александр Пикалов – один из участников "золотого состава" "Квартала 95". Он наиболее известен благодаря пародиям на Виктора Януковича в телешоу "Вечерний Квартал". Также актер участвовал в большинстве проектов компании. В 2018 году студия основала юмористическое шоу "Женский Квартал", а Пикалов стал его художественным руководителем.

В 2021 году Александр сообщил о разводе с женой Ириной, с которой был вместе 18 лет. В 2006 году у них родился сын Михаил. Интересно, что экс-избранница актера сейчас является владелицей ООО "Квартал ЮА", которое участники Студии "Квартал 95" создали после громкого коррупционного скандала с Тимуром Миндичем.

Александр Пикалов с экс-супругой и сыном / Фото из сети

Служба в Национальной гвардии Украины и благотворительный фонд

В апреле 2022 года, уже когда продолжалось полномасштабное вторжение России в Украину, в интервью "Коротко про" Пикалов сообщил, что принял присягу и вступил в ряды Национальной гвардии Украины.

В августе того же года актер основал благотворительный фонд. Сначала организация помогала детям-переселенцам из Мариуполя, а сейчас организует образовательные, профориентационные и социально-реабилитационные мероприятия для детей-переселенцев, детей военнослужащих, железнодорожников, энергетиков, медиков, спасателей.

За время деятельности фонда поддержку уже получили около 15 000 детей, и это тысячи улыбок и осуществленных мечтаний, даже несмотря на войну,

– говорится в заметке "Квартала 95".

Александр Пикалов с детьми / Фото из инстаграма фонда

Где сейчас Пикалов и до сих пор ли служит?

После начала полномасштабного вторжения Пикалов исчез из социальных сетей, поэтому о его жизни сейчас почти ничего неизвестно, в том числе и о том, до сих пор ли проходит службу в Нацгвардии.

Александр продолжает участвовать в концертах "Вечернего квартала". Однако весной 2024 года Евгений Кошевой рассказывал, что они пишут официальные письма, чтобы военных из их команды отпускали на выступления или съемки.

В то же время в январе 2024 года народный депутат Украины Владимир Арьев опубликовал в фейсбуке ответ на свое обращение в Главное управление Национальной гвардии Украины.

В документе говорилось, что с 28 февраля 2022 года до 17 января 2024 года Пикалов служил в воинской части 3066, которая подчиняется Северному оперативно-территориальному объединению Нацгвардии, а по состоянию на 24 января 2024 года проходит службу в имиджево-издательском центре Нацгвардии.