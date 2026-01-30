Після початку повномасштабного вторгнення Пікалова рідко можна побачити на публіці. Також він не веде соціальні мережі. Де зараз зірка "Кварталу 95", читайте у матеріалі 24 Каналу.

Раннє життя і початок гумористичної кар'єри

Олександр Пікалов народився у Кривому Розі. Він навчався у Криворізькому технічному університеті й закінчив його за спеціальністю "гірничий інженер-підземник", однак за професією не працював.

Гумором Пікалов почав займатися ще у студентські роки, адже грав у КВК. Також він був учасником міської команди "Криворізька шпана" і виступав за "Збірну Дніпропетровська".

Актор грав у лігах міста Воронеж і Дніпропетровськ (нині Дніпро), брав участь у фестивалях у Сочі. У 1988 році Олександр долучився до команди КВК "95 Квартал", яка отримала свою назву на честь одного з районів Кривого Рогу – рідного міста учасників. У 2003 році вони створили компанію Студія "Квартал 95".

Кар'єра у Студії "Квартал 95" та особисте життя

Олександр Пікалов – один з учасників "золотого складу" "Кварталу 95". Він найбільш відомий завдяки пародіям на Віктора Януковича у телешоу "Вечірній Квартал". Також актор брав участь у більшості проєктів компанії. У 2018 році студія заснувала гумористичне шоу "Жіночий Квартал", а Пікалов став його художнім керівником.

У 2021 році Олександр повідомив про розлучення з дружиною Іриною, з якою був разом 18 років. У 2006 році у них народився син Михайло. Цікаво, що ексобраниця актора нині є власницею ТОВ "Квартал ЮА", яке учасники Студії "Квартал 95" створили після гучного корупційного скандалу з Тимуром Міндічем.

Служба у Національній гвардії України та благодійний фонд

У квітні 2022 року, вже коли тривало повномасштабне вторгнення Росії в Україну, в інтерв'ю "Коротко про" Пікалов повідомив, що склав присягу і вступив до лав Національної гвардії України.

У серпні того ж року актор заснував благодійний фонд. Спершу організація допомагала дітям-переселенцям з Маріуполя, а нині організовує освітні, профорієнтаційні та соціально-реабілітаційні заходи для дітей-переселенців, дітей військовослужбовців, залізничників, енергетиків, медиків, рятувальників.

За час діяльності фонду підтримку вже отримали близько 15 000 дітей, і це тисячі усмішок та здійснених мрій, навіть попри війну,

– йдеться у дописі "Кварталу 95".

Де зараз Пікалов і чи досі служить?

Після початку повномасштабного вторгнення Пікалов зник із соціальних мереж, тож про його життя зараз майже нічого невідомо, зокрема й про те, чи досі проходить службу у Нацгвардії.

Олександр продовжує брати участь у концертах "Вечірнього кварталу". Однак навесні 2024 року Євген Кошовий розповідав, що вони пишуть офіційні листи, щоб військових з їхньої команди відпускали на виступи чи зйомки.

Водночас у січні 2024 року народний депутат України Володимир Ар'єв опублікував у фейсбуці відповідь на своє звернення до Головного управління Національної гвардії України.

У документі йшлося, що з 28 лютого 2022 року до 17 січня 2024 року Пікалов служив у військовій частині 3066, яка підпорядковується Північному оперативно-територіальному об'єднанню Нацгвардії, а станом на 24 січня 2024 року проходить службу в іміджево-видавничому центрі Нацгвардії.