15 февраля, 17:30
3

Александр Пономарев замиловал архивными фото единственного сына

Мария Примыч
Основні тези
  • Сегодня сыну Александра Пономарева исполнилось 19 лет, и артист поздравил его в Instagram с днем рождения.
  • Александр Пономарев опубликовал коллаж из фотографий сына, где можно увидеть, как они менялись с годами.

Сегодня, 15 февраля, единственному сыну Александра Пономарева, Александру, исполнилось 19 лет. Народный артист Украины поздравил парня с днем рождения.

Пономарев обратился к сыну в инстаграме. Он опубликовал коллаж из фотографий Александра.

Александр Пономарев показал несколько совместных фотографий с сыном. Три фотографии сделаны в детстве парня, а еще одна – в юном возрасте. Так, можно увидеть, как они менялись с годами.

Сегодня в моей семье праздник – день рождения у сына! Многая и благая лета тебе, сын. С Божьим благословением!, 
– написал Пономарев.

Александр Пономарев поздравил сына с 19-летием / Фото из инстаграма артиста

Реакция сети

В комментариях под сообщением поклонники Александра Пономарева присоединяются к поздравлениям:

  • "Поздравляем! Пусть будет счастливым и здоровым на радость семье в мирной стране".
  • "Поздравления счастливому отцу и красавчику сыночку!"
  • "С днем рождения! Крепкого здоровья, мира и согласия! Успехов во всем!"

Сына Александра Пономарева поздравляют с днем рождения / Скриншот из инстаграма

Сыну Александра Пономарева исполнилось 19 лет / Скриншот из инстаграма

Коротко о личной жизни Александра Пономарева

  • В середине 90-х годов на фестивале имени Владимира Ивасюка Александр Пономарев познакомился с Еленой Мозговой. Событие организовал ее отец – певец и композитор Николай Мозговой.

  • Между Александром и Еленой возник роман. В 1998 году у них родилась дочь Евгения. В то время Мозговая также воспитывала дочь Зою от предыдущих отношений, которую артист принял как родную.

  • В 2006 году Пономарев женился на Виктории Мартынюк, которая училась в Киевском национальном университете. В 2007 году у супругов родился сын Александр.

  • Сейчас народный артист Украины скрывает свою личную жизнь. Летом 2025 года Пономарев признался, что несколько лет находится в отношениях, но они с любимой еще не поженились.