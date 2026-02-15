Александр Пономарев замиловал архивными фото единственного сына

Сегодня, 15 февраля, единственному сыну Александра Пономарева, Александру, исполнилось 19 лет. Народный артист Украины поздравил парня с днем рождения.

Пономарев обратился к сыну в инстаграме. Он опубликовал коллаж из фотографий Александра.

Александр Пономарев показал несколько совместных фотографий с сыном. Три фотографии сделаны в детстве парня, а еще одна – в юном возрасте. Так, можно увидеть, как они менялись с годами.

Сегодня в моей семье праздник – день рождения у сына! Многая и благая лета тебе, сын. С Божьим благословением!,

– написал Пономарев.

Александр Пономарев поздравил сына с 19-летием / Фото из инстаграма артиста

Реакция сети

В комментариях под сообщением поклонники Александра Пономарева присоединяются к поздравлениям:

"Поздравляем! Пусть будет счастливым и здоровым на радость семье в мирной стране".

"Поздравления счастливому отцу и красавчику сыночку!"

"С днем рождения! Крепкого здоровья, мира и согласия! Успехов во всем!"

Сына Александра Пономарева поздравляют с днем рождения / Скриншот из инстаграма

Сыну Александра Пономарева исполнилось 19 лет / Скриншот из инстаграма

Коротко о личной жизни Александра Пономарева