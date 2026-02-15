Пономарев обратился к сыну в инстаграме. Он опубликовал коллаж из фотографий Александра.
Тоже интересно Алена Мозговая призналась, действительно ли изменила Александру Пономареву
Александр Пономарев показал несколько совместных фотографий с сыном. Три фотографии сделаны в детстве парня, а еще одна – в юном возрасте. Так, можно увидеть, как они менялись с годами.
Сегодня в моей семье праздник – день рождения у сына! Многая и благая лета тебе, сын. С Божьим благословением!,
– написал Пономарев.
Александр Пономарев поздравил сына с 19-летием / Фото из инстаграма артиста
Реакция сети
В комментариях под сообщением поклонники Александра Пономарева присоединяются к поздравлениям:
- "Поздравляем! Пусть будет счастливым и здоровым на радость семье в мирной стране".
- "Поздравления счастливому отцу и красавчику сыночку!"
- "С днем рождения! Крепкого здоровья, мира и согласия! Успехов во всем!"
Сына Александра Пономарева поздравляют с днем рождения / Скриншот из инстаграма
Сыну Александра Пономарева исполнилось 19 лет / Скриншот из инстаграма
Коротко о личной жизни Александра Пономарева
В середине 90-х годов на фестивале имени Владимира Ивасюка Александр Пономарев познакомился с Еленой Мозговой. Событие организовал ее отец – певец и композитор Николай Мозговой.
Между Александром и Еленой возник роман. В 1998 году у них родилась дочь Евгения. В то время Мозговая также воспитывала дочь Зою от предыдущих отношений, которую артист принял как родную.
В 2006 году Пономарев женился на Виктории Мартынюк, которая училась в Киевском национальном университете. В 2007 году у супругов родился сын Александр.
Сейчас народный артист Украины скрывает свою личную жизнь. Летом 2025 года Пономарев признался, что несколько лет находится в отношениях, но они с любимой еще не поженились.