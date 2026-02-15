Пономарьов звернувся до сина в інстаграмі. Він опублікував колаж з фотографій Олександра.

Олександр Пономарьов показав кілька спільних фотографій з сином. Три світлини зроблені у дитинстві хлопця, а ще одна – у юному віці. Так, можна побачити, як вони змінювалися з роками.

Сьогодні у моїй родині свято – день народження у сина! Многая і благая літа тобі, сину. З Божим благословінням!,

– написав Пономарьов.

Олександр Пономарьов привітав сина з 19-річчям / Фото з інстаграму артиста

Реакція мережі

У коментарях під дописом шанувальники Олександра Пономарьова приєднуються до привітань:

"Вітаємо! Хай буде щасливим і здоровим на радість сім'ї у мирній країні".

"Вітання щасливому батьку та красунчику синочку!"

"З днем народження! Міцного здоров'я, миру та злагоди! Успіхів у всьому!"

Сина Олександра Пономарьова вітають з днем народження / Скриншот з інстаграму

Сину Олександра Пономарьова виповнилось 19 років / Скриншот з інстаграму

