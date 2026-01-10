Укр Рус
10 января, 14:09
Соединил поэзию Симоненко и рок-н-ролл Элвиса Пресли: военный поразил мощным треком

Основні тези
  • Александр Ремез выпустил песню "Можливо, знову загримлять гармати" на стихотворение Василия Симоненко с рок-н-ролльным стилем Элвиса Пресли.
  • Ремез, музыкант из Харькова, присоединился к ВСУ после вторжения и продолжает заниматься музыкой, выступая с концертами.

Военный и музыкант "Культурных сил" Александр Ремез выпустил песню "Можливо, знову загримлять гармати", в которой соединил стихи Василия Симоненко с рок-н-ролльным звучанием в стиле Элвиса Пресли.

Также вышла видеоработа к этой композиции. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Cultural Forces Music.

Василия Симоненко и Элвиса Пресли объединяет дата рождения 8 января: Элвис стал мировой звездой, а Симоненко жил и творил в борьбе с советской системой. Александр Ремез объединил эти два мира: драматизм Симоненко и легкость рок-н-рольного ритма Элвиса в треке "Можливо, знову загримлять гармати".

REMEZ & Культурные силы – "Можливо, знову загримлять гармати": смотрите видео онлайн

Для справки! На официальном сайте CULTURAL FORCES указано, что "Культурные силы" – это платформа, которая объединяет художников, общественных деятелей, бизнес и международных партнеров для решения актуальных вызовов с помощью культуры.

Как в сети отреагировали на трек?

В комментариях под видеоработой слушатели оставили немало приятных слов автору и поблагодарили за работу.

  • "Спасибо, очень красиво";
  • "Класс. Молодцы";
  • "Прекрасно. Спасибо";
  • "Это очень круто";
  • "Крутая работа".

Комментарии под клипом на песню "Можливо, знову загримлять гармати" / Скриншот с ютуба

 

Что известно об Александре Ремезе?

  • Музыкант родом из Харькова. Он играет на гитаре и контрабасе, является вокалистом киевской группы RvB (Руки'в брюки).
  • После начала полномасштабного вторжения Александр добровольно присоединился к Киевской территориальной обороны, а затем в рядах ВСУ участвовал в боевых действиях на Луганщине, где получил ранения.
  • Позже Ремез присоединился к Культурному десанту. С тех пор он продолжает заниматься музыкой и выступает с концертами.
  • Среди его песен – "Капеллан", "Однажды", "Тихая трава" и другие.