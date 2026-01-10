Також вийшла відеоробота до цієї композиції. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Cultural Forces Music.

Не пропустіть Йде по головах, – Катерина Бужинська звинуватила відомого співака в непорядності

Василя Симоненка та Елвіса Преслі об'єднує дата народження 8 січня: Елвіс став світовою зіркою, а Симоненко жив і творив у боротьбі з радянською системою. Олександр Ремез об'єднав ці два світи: драматизм Симоненка та легкість рок-н-рольного ритму Елвіса в треці "Можливо, знову загримлять гармати".



REMEZ & Культурні сили – "Можливо, знову загримлять гармати": дивіться відео онлайн

Для довідки! На офіційному сайті CULTURAL FORCES вказано, що "Культурні сили" – це платформа, яка об’єднує митців, громадських діячів, бізнес та міжнародних партнерів для вирішення актуальних викликів за допомогою культури

Як в мережі відреагували на трек?

У коментарях під відеороботою слухачі залишили чимало приємних слів автору та подякували за роботу.

"Дякую, дуже красиво";

"Клас. Молодці";

"Прекрасно. Дякую";

"Це дуже круто";

"Крутезна робота".

Коментарі під кліпом на пісню "Можливо, знову загримлять гармати" / Скриншот з ютубу

Що відомо про Олександра Ремеза?