Цьому вона присвятила допис у соцмережах. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Катерини Бужинської.

Артистка написала, що її використали у власних цілях, а в складний період просто залишили сам на сам із проблемами.

Я зіштовхнулася з непорядністю. У той момент, коли один із членів команди хворіє та потребує підтримки, інша людина обирає шлях особистої вигоди йде по головах, будує власну славу та навіть переманює колектив. Мене використали заради своєї популярності,

– написала Бужинська.

Вона додала, що попри все, вдячна Михайлу Грицкану за їхні спільні пісні та творчі моменти, побажала натхнення й успіху в подальшій роботі, але наголосила, що відтепер кожен із них іде своїм окремим творчим шляхом.

Сам артист наразі ніяк не коментував інцидент.

Нагадаємо, що Катерина Бужинська вже понад два місяці лікується від серйозної травми ока, спричиненої контактною лінзою. Вона перенесла операцію й тимчасово не можу виступати.

Що відомо про співпрацю Катерини Бужинської та Михайла Грицкана?