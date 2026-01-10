Этому она посвятила пост в соцсетях. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Екатерины Бужинской.

Не пропустите Певица Алина Гросу беременна первенцем

Артистка написала, что ее использовали в собственных целях, а в сложный период просто оставили один на один с проблемами.

Я столкнулась с непорядочностью. В тот момент, когда один из членов команды болеет и нуждается в поддержке, другой человек выбирает путь личной выгоды идет по головам, строит собственную славу и даже переманивает коллектив. Меня использовали ради своей популярности,

– написала Бужинская.

Она добавила, что несмотря на все, благодарна Михаилу Грицкану за их совместные песни и творческие моменты, пожелала вдохновения и успеха в дальнейшей работе, но отметила, что отныне каждый из них идет своим отдельным творческим путем.

Сам артист пока никак не комментировал инцидент.

Напомним, что Екатерина Бужинская уже более двух месяцев лечится от серьезной травмы глаза, вызванной контактной линзой. Она перенесла операцию и временно не может выступать.

Что известно о сотрудничестве Екатерины Бужинской и Михаила Грицкана?