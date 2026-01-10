Также вышла видеоработа к этой композиции. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Cultural Forces Music.

Не пропустите Идет по головам, – Екатерина Бужинская обвинила известного певца в непорядочности

Василия Симоненко и Элвиса Пресли объединяет дата рождения 8 января: Элвис стал мировой звездой, а Симоненко жил и творил в борьбе с советской системой. Александр Ремез объединил эти два мира: драматизм Симоненко и легкость рок-н-рольного ритма Элвиса в треке "Можливо, знову загримлять гармати".

REMEZ & Культурные силы – "Можливо, знову загримлять гармати": смотрите видео онлайн

Для справки! На официальном сайте CULTURAL FORCES указано, что "Культурные силы" – это платформа, которая объединяет художников, общественных деятелей, бизнес и международных партнеров для решения актуальных вызовов с помощью культуры.

Как в сети отреагировали на трек?

В комментариях под видеоработой слушатели оставили немало приятных слов автору и поблагодарили за работу.

"Спасибо, очень красиво";

"Класс. Молодцы";

"Прекрасно. Спасибо";

"Это очень круто";

"Крутая работа".

Комментарии под клипом на песню "Можливо, знову загримлять гармати" / Скриншот с ютуба

Что известно об Александре Ремезе?