Также вышла видеоработа к этой композиции. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Cultural Forces Music.
Василия Симоненко и Элвиса Пресли объединяет дата рождения 8 января: Элвис стал мировой звездой, а Симоненко жил и творил в борьбе с советской системой. Александр Ремез объединил эти два мира: драматизм Симоненко и легкость рок-н-рольного ритма Элвиса в треке "Можливо, знову загримлять гармати".
REMEZ & Культурные силы – "Можливо, знову загримлять гармати": смотрите видео онлайн
Для справки! На официальном сайте CULTURAL FORCES указано, что "Культурные силы" – это платформа, которая объединяет художников, общественных деятелей, бизнес и международных партнеров для решения актуальных вызовов с помощью культуры.
Как в сети отреагировали на трек?
В комментариях под видеоработой слушатели оставили немало приятных слов автору и поблагодарили за работу.
- "Спасибо, очень красиво";
- "Класс. Молодцы";
- "Прекрасно. Спасибо";
- "Это очень круто";
- "Крутая работа".
Комментарии под клипом на песню "Можливо, знову загримлять гармати" / Скриншот с ютуба
Что известно об Александре Ремезе?
- Музыкант родом из Харькова. Он играет на гитаре и контрабасе, является вокалистом киевской группы RvB (Руки'в брюки).
- После начала полномасштабного вторжения Александр добровольно присоединился к Киевской территориальной обороны, а затем в рядах ВСУ участвовал в боевых действиях на Луганщине, где получил ранения.
- Позже Ремез присоединился к Культурному десанту. С тех пор он продолжает заниматься музыкой и выступает с концертами.
- Среди его песен – "Капеллан", "Однажды", "Тихая трава" и другие.