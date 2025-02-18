Не обошел символизм: Александр Рудинский поразил украшением на церемонии BAFTA
16 февраля 2025 года состоялась церемония вручения премии Британской академии телевидения и киноискусства (BAFTA) в Лондоне. Кинолента "Камень, ножницы, бумага", которая рассказывает о войне в Украине, одержала победу в категории "Лучший короткометражный фильм". Александр Рудинский, исполнивший главную роль, растрогал публику искренней речью и символическим образом.
Актер для церемонии выбрал черный костюм от украинского бренда Cover. Однако не забыл добавить маленькую вещь, которая несла в себе большой смысл, пишет Show24.
Может заинтересовать Вытеснил даже Леди Гагу: песни российского репера оказались в топах чартов в Украине
Общий образ Рудинский разбавил золотой мини-брошью "Калина" бренда Guzema Jewelry. Ее стоимость на официальном сайте составляет 18 тысяч 700 гривен.
Александр Рудинский надел символическое украшение на церемонию BAFTA: смотрите видео онлайн
Символизм украшения заключается в том, что оно выполнено в пиксельном стиле, а красные нити, которые вплетены в него, напомнят калину или капли крови, что соответствует символизму кровавой войны, которую Россия развязала против Украины.
К слову, во время вручения Александр произнес речь, в которой посвятил награду BAFTA погибшему на фронте актеру Евгению Светличному.
Я посвящаю эту награду другу Евгению Светличному, который погиб на войне за 5 дней до старта съемок. А также всем тем, кто защищает мою страну и делает ее независимой. Большое спасибо BAFTA и Слава Украине!,
– сказал Рудинский.
Коротко о фильме "Камень, ножницы, бумага"
- Фильм основан на реальных событиях, которые стали частью трагической истории полномасштабного вторжения России в Украину.
Главные герои – Иван и его отец работают в маленьком госпитале на линии фронта. Однажды взвод российских солдат начал приближаться к их зданию. Такое развитие событий заставляет героев сделать трудный выбор, ведь их главная цель – защитить пациентов и самих себя от неизбежной опасности.
Главную роль – 18-летнего Ивана – исполнил актер Александр Рудинский. В фильме снялись и другие известные украинские актеры: Сергей Калантай, Юрий Радионов и другие.