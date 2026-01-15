Александр Терен встретился с Владимиром Зеленским и получил награду
- Александр Терен был награжден орденом "За заслуги" III степени от Владимира Зеленского.
- Терен поделился, что его действия всегда руководствовались внутренним чувством справедливости, а не желанием получить вознаграждения.
Ветеран войны Александр Терен встретился с Владимиром Зеленским. Президент Украины отметил его орденом "За заслуги" III степени.
Церемония награждения прошла 14 января. В инстаграме Терен поделился фотографиями с Зеленским, пишет 24 Канал.
Кстати Владимир Зеленский отметил Александра Терена государственной наградой
Александр Терен рассказал, что ему позвонили из Офиса Президента и сообщили, что он представлен к награждению.
Все свои действия я никогда не делал ради вознаграждений. До большой войны и особенно во время нее мной движет внутреннее чувство справедливости и желание сделать хоть что-то полезное после того, как проснулся. Я никогда не просил медалей или наград. Просто всегда выкладывался на полную, не ожидая награды,
– поделился ветеран войны.
Мужчина также рассказал, что у него на ноге есть татуировка с надписью "каждому по заслугам". Александр набил ее где-то в 22-23 года.
Я не уверен, что заслуживаю награды. Но принимаю их с благодарностью, потому что это означает, что я не зря проснулся и сделал что-то полезное,
– подчеркнул Терен.
В комментариях под заметкой люди, в частности украинские звезды, поздравляют Александр с получением награды:
- Маша Ефросинина: "Тем приятнее получать награду, когда знаешь, что все твои действия были не ради нее. Тогда она лишь подтверждает их правильность и вдохновляет на новые. Поздравляю тебя!"
- Кристина Решетник: "Поздравляю, ты заслужил однозначно".
- Григорий Решетник: "Саня, ты достоин всех наград. Гордость".
- Оксана Кучма: "Искренне поздравляю! Ты невероятный! Большой пример для многих. Горжусь, что знаю тебя! Обнимаю".
Люди поздравляют Александра Терена / Скриншоты из инстаграма
За что отметили Александра Терена?
Напомним, что Владимир Зеленский отметил государственными наградами членов национальной сборной команды на международных спортивных соревнованиях "Игры Непокоренных". Среди тех, кто получил орден "За заслуги" III степени, был Александр Терен.
Президент Украины наградил команду за достижение высоких спортивных результатов, выявление самоотверженности и воли к победе на "Играх Непокоренных" 2023 и 2025 годов.
Терен участвовал в соревнованиях в 2023 году. Он получил бронзовую медаль за плавание на 50 метров вольным стилем в классе ISB с результатом 50.66 секунды.