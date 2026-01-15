Укр Рус
15 января, 12:44
Александр Терен встретился с Владимиром Зеленским и получил награду

  • Александр Терен был награжден орденом "За заслуги" III степени от Владимира Зеленского.
  • Терен поделился, что его действия всегда руководствовались внутренним чувством справедливости, а не желанием получить вознаграждения.

Ветеран войны Александр Терен встретился с Владимиром Зеленским. Президент Украины отметил его орденом "За заслуги" III степени.

Церемония награждения прошла 14 января. В инстаграме Терен поделился фотографиями с Зеленским, пишет 24 Канал.

Александр Терен рассказал, что ему позвонили из Офиса Президента и сообщили, что он представлен к награждению.

Все свои действия я никогда не делал ради вознаграждений. До большой войны и особенно во время нее мной движет внутреннее чувство справедливости и желание сделать хоть что-то полезное после того, как проснулся. Я никогда не просил медалей или наград. Просто всегда выкладывался на полную, не ожидая награды, 
– поделился ветеран войны.

Мужчина также рассказал, что у него на ноге есть татуировка с надписью "каждому по заслугам". Александр набил ее где-то в 22-23 года.

Я не уверен, что заслуживаю награды. Но принимаю их с благодарностью, потому что это означает, что я не зря проснулся и сделал что-то полезное, 
– подчеркнул Терен.

В комментариях под заметкой люди, в частности украинские звезды, поздравляют Александр с получением награды:

  • Маша Ефросинина: "Тем приятнее получать награду, когда знаешь, что все твои действия были не ради нее. Тогда она лишь подтверждает их правильность и вдохновляет на новые. Поздравляю тебя!"
  • Кристина Решетник: "Поздравляю, ты заслужил однозначно".
  • Григорий Решетник: "Саня, ты достоин всех наград. Гордость".
  • Оксана Кучма: "Искренне поздравляю! Ты невероятный! Большой пример для многих. Горжусь, что знаю тебя! Обнимаю".

Люди поздравляют Александра Терена / Скриншоты из инстаграма

 

 

За что отметили Александра Терена?

  • Напомним, что Владимир Зеленский отметил государственными наградами членов национальной сборной команды на международных спортивных соревнованиях "Игры Непокоренных". Среди тех, кто получил орден "За заслуги" III степени, был Александр Терен.

  • Президент Украины наградил команду за достижение высоких спортивных результатов, выявление самоотверженности и воли к победе на "Играх Непокоренных" 2023 и 2025 годов.

  • Терен участвовал в соревнованиях в 2023 году. Он получил бронзовую медаль за плавание на 50 метров вольным стилем в классе ISB с результатом 50.66 секунды.