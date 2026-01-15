Церемония награждения прошла 14 января. В инстаграме Терен поделился фотографиями с Зеленским, пишет 24 Канал.

Кстати Владимир Зеленский отметил Александра Терена государственной наградой

Александр Терен рассказал, что ему позвонили из Офиса Президента и сообщили, что он представлен к награждению.

Все свои действия я никогда не делал ради вознаграждений. До большой войны и особенно во время нее мной движет внутреннее чувство справедливости и желание сделать хоть что-то полезное после того, как проснулся. Я никогда не просил медалей или наград. Просто всегда выкладывался на полную, не ожидая награды,

– поделился ветеран войны.

Мужчина также рассказал, что у него на ноге есть татуировка с надписью "каждому по заслугам". Александр набил ее где-то в 22-23 года.

Я не уверен, что заслуживаю награды. Но принимаю их с благодарностью, потому что это означает, что я не зря проснулся и сделал что-то полезное,

– подчеркнул Терен.

В комментариях под заметкой люди, в частности украинские звезды, поздравляют Александр с получением награды:

Маша Ефросинина : "Тем приятнее получать награду, когда знаешь, что все твои действия были не ради нее. Тогда она лишь подтверждает их правильность и вдохновляет на новые. Поздравляю тебя!"

: "Тем приятнее получать награду, когда знаешь, что все твои действия были не ради нее. Тогда она лишь подтверждает их правильность и вдохновляет на новые. Поздравляю тебя!" Кристина Решетник : "Поздравляю, ты заслужил однозначно".

: "Поздравляю, ты заслужил однозначно". Григорий Решетник : "Саня, ты достоин всех наград. Гордость".

: "Саня, ты достоин всех наград. Гордость". Оксана Кучма: "Искренне поздравляю! Ты невероятный! Большой пример для многих. Горжусь, что знаю тебя! Обнимаю".

Люди поздравляют Александра Терена / Скриншоты из инстаграма

За что отметили Александра Терена?