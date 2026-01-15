Церемонія нагородження пройшла 14 січня. В інстаграмі Терен поділився фотографіями з Зеленським, пише 24 Канал.

До речі Володимир Зеленський відзначив Олександра Терена державною нагородою

Олександр Терен розповів, що йому зателефонували з Офісу Президента і повідомили, що його представлено до нагородження.

Усі свої дії я ніколи не робив заради винагород. До великої війни й особливо під час неї мною рухає внутрішнє відчуття справедливості та бажання зробити хоч щось корисне після того, як прокинувся. Я ніколи не просив медалей чи відзнак. Просто завжди викладався на повну, не чекаючи нагороди,

– поділився ветеран війни.

Чоловік також розповів, що в нього на нозі є татуювання з надписом "кожному по заслугах". Олександр набив його десь у 22-23 роки.

Я не впевнений, що заслуговую на нагороди. Але приймаю їх із вдячністю, бо це означає, що я не даремно прокинувся і зробив щось корисне,

– наголосив Терен.

У коментарях під дописом люди, зокрема українські зірки, вітають Олександр з отриманням нагороди:

Маша Єфросиніна : "Тим приємніше отримувати відзнаку, коли знаєш, що всі твої дії були не заради неї. Тоді вона лише підтверджує їх правильність і надихає на нові. Вітаю тебе!"

Христина Решетник : "Вітаю, ти заслужив однозначно".

Григорій Решетник : "Саня, ти гідний усіх відзнак. Гордість".

Оксана Кучма: "Щиро вітаю! Ти неймовірний! Великий приклад для багатьох. Пишаюсь, що знаю тебе! Обіймаю".

Люди вітають Олександра Терена / Скриншоти з інстаграму

