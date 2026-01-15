Церемонія нагородження пройшла 14 січня. В інстаграмі Терен поділився фотографіями з Зеленським, пише 24 Канал.
До речі Володимир Зеленський відзначив Олександра Терена державною нагородою
Олександр Терен розповів, що йому зателефонували з Офісу Президента і повідомили, що його представлено до нагородження.
Усі свої дії я ніколи не робив заради винагород. До великої війни й особливо під час неї мною рухає внутрішнє відчуття справедливості та бажання зробити хоч щось корисне після того, як прокинувся. Я ніколи не просив медалей чи відзнак. Просто завжди викладався на повну, не чекаючи нагороди,
– поділився ветеран війни.
Чоловік також розповів, що в нього на нозі є татуювання з надписом "кожному по заслугах". Олександр набив його десь у 22-23 роки.
Я не впевнений, що заслуговую на нагороди. Але приймаю їх із вдячністю, бо це означає, що я не даремно прокинувся і зробив щось корисне,
– наголосив Терен.
У коментарях під дописом люди, зокрема українські зірки, вітають Олександр з отриманням нагороди:
- Маша Єфросиніна: "Тим приємніше отримувати відзнаку, коли знаєш, що всі твої дії були не заради неї. Тоді вона лише підтверджує їх правильність і надихає на нові. Вітаю тебе!"
- Христина Решетник: "Вітаю, ти заслужив однозначно".
- Григорій Решетник: "Саня, ти гідний усіх відзнак. Гордість".
- Оксана Кучма: "Щиро вітаю! Ти неймовірний! Великий приклад для багатьох. Пишаюсь, що знаю тебе! Обіймаю".
Люди вітають Олександра Терена / Скриншоти з інстаграму
За що відзначили Олександра Терена?
Нагадаємо, що Володимир Зеленський відзначив державними нагородами членів національної збірної команди на міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених". Серед тих, хто отримав орден "За заслуги" III ступеня, був Олександр Терен.
Президент України нагородив команду за досягнення високих спортивних результатів, виявлення самовідданості та волі до перемоги на "Іграх Нескорених" 2023 та 2025 років.
Терен брав участь у змаганнях у 2023 році. Він отримав бронзову медаль за плавання на 50 метрів вільним стилем у класі ISB з результатом 50.66 секунди.